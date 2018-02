Mario Aguilar aprende a reír de lo bueno y malo

Hace casi cuatro años, Mario Aguilar abrió su canal de YouTube con la única finalidad de hacer sonreír a las personas.

Su estilo es aceptado, no sólo en México, sino en otros países de Latinoamérica.

El bloggero retrata a las madres de familia y mujeres celosas, con un humor que llega a un variado rango de edades.





Publicidad





La vida no ha sido fácil para Mario Aguilar, y eso se refleja en cómo muestra al sexo femenino en sus personajes.

“Yo no tengo papá, él murió cuando tenía 5 años. He crecido con mi mamá, y la tengo bien estudiada, así que es un homenaje que hago a todos as mamás que dan todo por los hijos”, reveló.

Originario de Tijuana y con 22 años de edad, se mantiene entre los comediantes más populares en Facebook y YouTube.

“No me preocupan los números, pero siempre es bueno tener más; por ejemplo, tengo ocho millones y me pongo a pensar qué puedo hacer para que ese número de personas se sigan riendo y que más gente me voltee a ver, ¿no?"

"No me preocupa lo de los números, realmente no es como tener miedo a no tener 'Likes', porque en mis videos se ven reflejados”.

Sus videos registran millones de reproducciones y comentarios positivos, ya no sólo en YouTube, sino en su página de Facebook, pero también ha sido atacado por la crítica.

“Hay mucha comida que no me gusta, pero no me la voy a tragar si no me gusta, entonces si no te gustan mis videos, no te los puedes tragar (…), si no te gustan".

"¿Qué se supone que tengo que hacer?, pues nada. Respeto la decisión de cada quien o los comentarios, pero cada quien pierde su tiempo como quiere, y está gente la pierde criticando".

"Yo no creo tener tiempo para ponerme a ver los malos comentarios si no me van a traer nada nuevo, pues mejor me pongo a ser más contenido para los seguidores”.

Mario Aguilar no suele ir por la vida en personaje, y confiesa que la gente se sorprende al conocer que es muy serio.

“Soy una persona, seria, normal y no ando por la vida gritando [risas]. Cuando la gente me ve en la calle, me dice: 'Eres súper serio, pensé que eras como más extrovertido'; en verdad, soy muy serio, dedicado… así normal (risas)”.

El bloggero nutre su creatividad con situaciones que suceden en su casa, en la calle pero también sus seguidores que le aportan material para sus videos.

“Las ideas las agarras de todos lados, del día a día, de tu mamá, de la familia y la misma gente me manda mensajes, eso ha sido la clave, que la gente se identifica con situaciones que son reales y lo hago de manera cómica”.

Añadió que sabe que no todo en la vida son risas, y hay gente que toma su trabajo para dejar atrás los malos momentos. Él vivió el maltrato físico que padeció su mamá, y eso lo marcó en su niñez.

“Que padre que con un video puedas influir en alguna parte de la vida de las personas, ya sea en momentos de depresión, maltrato o tristeza, y la gente con confianza me lo cuenta”.

Nada de tentaciones

Mario Aguilar confesó que le daría miedo dejar su canal de YouTube para irse a la televisión.

“Fíjate que no tengo planeado dejar, ni el canal o la página de Facebook, porque es algo que le ha pasado a gente que yo sigo".

"Como que dejar donde yo me di a conocer, y basarse en otra cosas, hacen que te dejen de ver y le tengo miedo a eso, siento que si yo llegase a trabajar en “X” cosa, no lo descuidaría, porque la gente ahí me conoció y sería ilógico para mí”, concluyó.

En sus palabras

“La verdad son los más altos en mis estadísticas (tapatíos), entonces quiere decir que me quieren mucho”.

Presentaciones

Guadalajara. 21 de febrero, Teatro Diana.

Monterrey. 24 de febrero, Auditorio Cinema

Celaya. 1 de marzo, Auditorio Tres Guerras

Campeche. 11 de marzo, Circo Teatro Renacimiento

A detalle

7 millones 709 mil 348 personas en Facebook

2 millones 27 mil 853 en YouTube

Contenido de interés: