Dulce afirma que 'Grandiosas' es el resultado de un error en la industria

Llevan dos conciertos, pero pareciera que llevan una vida juntas. Edith Márquez, Manoela Torres, Dulce y Rocío Banquells están listas para su concierto en Guadalajara, donde interpretarán sus éxitos bajo el concepto de Grandiosas creado por Hugo Mejuto.

Durante su estancia en la ciudad, Dulce reveló que hasta el 2010 hubo una gran carencia de buenas intérpretes, y eso les ha permitido seguir arriba de los escenarios.

“La industria no dio artistas nuevos hasta 2010, porque se dedicaron a conseguir muchachitas que estaban bien buenas y muchachos bien buenos, pero no buenos artistas. Eso nos ayudó, porque si necesitan de alguien que sí cante, tienen que pensar en nosotras, porque no hay más".

"De lo nuevo, Edith (Márquez) es la única que llegó para quedarse porque tiene éxitos originales, ha trabajado en proyectos suyos y no ajenos. Todos podemos hacer covers, pero tenemos el propio capital”, señaló Dulce, que por cierto grabará un video este fin de semana en Guadalajara

“Ese grave error que cometió la industria (de no hacer buenas cantantes), a nosotras nos ha beneficiado mucho, es por eso que seguimos dando lata”, agregó.

Grandiosas están en el inicio de su gira por México, pero ya hay planes de viajar a Estados Unidos.

“Ya vamos a emprender una gira por Estados Unidos, con peticiones de fechas pero dependo de las agendas de ellas, porque cada una trae proyectos de solistas”, señaló el productor Hugo Mejuto.

Edith Márquez confesó que es fan de las tres cantantes con las que comparte el escenario.

Foto | Gabriela Acosta.

“Sus canciones forman parte importante de nuestra carrera, experiencias personales, las canciones de Manoela Torres y Dulce para mí son emblemáticas. Me considero una fan muy grande de ellas, no solo como artistas, como mujeres, personas y madres".

"Somos mujeres que hemos salido adelante y cantando nuestras canciones. Hemos vibrado y llorado con los temas de amor y desamor. Tengo las mejoras maestras y estoy aprovechando estos shows que son cursos intensivos”.

El proyecto musical que ha tenido a Martha Sánchez, Monica Naranjo, Conchita Alonso y María José, entre otras, le ha dado un sello especial a Grandiosas.

“En esta época que ya no hay Siempre en Domingo, que nos hacían famosos al día siguiente. Hemos logrado vender ,y pasar la transición", dijo Dulce.

En sus palabras

“Me dijo (Edith Márquez) que le comentaron: 'Oye te vas a topar con puras perras ', y le contesté: 'pues tú chimuela no estás”, Dulce.

Edith Márquez regresa a la balada pop

Edit Márquez compartió que ya prepara un nuevo disco inédito.

"Estoy a punto de grabar un disco, y le pedí un dueto a Dulce. He grabado bastante canciones de covers o concepto, pero ahora será de balada pop inédito producido. Habrá un dueto con Mario Domm y una canción mía llamada Completamente blindada".

Concierto

22 de febrero a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex. Boletos de 300 a mil 900 pesos.