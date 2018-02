Filtran imágenes de Cynthia Klitbo desnuda y ella responde

La actriz Cynthia Klitbo demandó a la revista TVNotas luego de publicar unas fotografías íntimas sin su autorización.

En una entrevista con diario Basta!, la intérprete dijo estar a la espera de la resolución del juez para proceder con la demanda por daño moral, ya que en la publicación señalan que Klitbo ‘vive de encuerarse’.

"Por supuesto, cuando yo hice H extremo fueron casi 200 mil dólares lo que cobré; en esta me sacan desnuda, gratis y se cobraron 29 millones de pesos por la publicación y ellos alegan de que yo vivo de encuerarme, así lo dicen sus abogados, y pues por lo mismo quiero que me paguen por las ocho páginas que sacaron de mí; vendieron mucho; eso es jugar con tu intimidad y con mi cuerpo desnudo, además yo no me fui a una playa pública, yo me fui a un rancho privado, entonces por supuesto que voy a buscar la indemnización".

Durante la presentación de la telenovela Hijas de la luna, donde interpreta a una villana, Klitbo dijo que no descansará hasta que la publicación pague por violar su intimidad.

"Es una violación a la privacidad meterte a un lugar, siguiendo a una pareja que está de luna de miel, a un rancho privado, a tomarle fotos en su intimidad, eso por un lado; y por otro, no me simpatiza la publicación, siguen sacando fotos mías, a mí no me conviene estar en una revista difamatoria y que lejos de ayudar a mi carrera, me acosó durante muchos años hasta que puse esta demanda", mencionó Cynthia.