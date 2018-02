Héctor Suárez: 'La A.N.D.A es el refugio de actores sin trabajo'

Héctor Suárez y Michelle Vieth promocionan La Señora Presidenta en Guadalajara.

El actor mexicano interpreta el personaje principal en la obra, y señaló que a él le ofrecieron el papel antes de Gonzalo Vega, pero por cuestión de agenda no pudo realizarla.

Héctor Suárez habla fuerte de la política y del bullying que sufre continuamente; además de lo poco protegidos que están los actores en México.

“Los actores no servimos para eso (política), ahí está la A.N.D.A, mi sindicato es la prueba, es el refugio de actores sin trabajo y han hecho de la A.N.D.A una porquería".

"Se han robado dinero, no sirve y me duele mucho esto, pero si tengo un problema -ahora- con una empresa, la A.N.D.A no me va a ayudar… vean en lo que acabó”, comentó Héctor Suárez durante su estancia en Guadalajara.

El actor mexicano recordó que hace ocho meses sufrió de un atentado, que lo marcó para siempre. A sus 80 años vive con miedo.

“Hace ocho meses estuvieron a punto de matarme por hablar, pero no voy a cambiar. Me duele mi país, ojalá que no se metan con ellos (hijos y esposa) pero son tan cobardes que lo hacen así".

"Le paré un momento por prudencia, pero regreso en un mes o mes y medio a mi canal para seguir diciendo lo que creo”.

Añadió que vive con ansiedad y paranoia.

“Traigo una escolta, que le quiero agradecer al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, que me mandó dos patrullas con cuatro escoltas: dos para mi esposa y dos para mi, no sé que hubiera hecho sin esos escoltas son mis ángeles guardianes".

"Después de estas amenazas no he quedado bien, despierto en las noches con ansiedad con el corazón acelerado, paranoia y ansiedad”.

Las frases de Héctor Suárez

“No he difamado a ningún cab… he dicho la verdad, lo que se merecen, hipócritas y traidores a la Patria”.

“Las compañías (televisoras) están comprometidas políticamente con el gobierno, por eso Héctor Suárez es un actor indeseable, que no debe llamar nadie, porque es un actor que dice la verdad”.

“Hay un bullying juzgándome como conflictivo, problemático, pero no es cierto, es porque digo la verdad”.

“Nací en Televisa, viví los grandes años de mi vida , le di a la televisión mexicana una televisión inteligente, analítica y profunda… eso le di a Televisa”.

“No creo que una televisora actualmente se preste a lo que tengo que decir, tienen miedo. Que me contraten para hacer un ¿Qué nos pasa 2018?”.

“Voten para que no gane la trampa, si aman a su país reclamen. Somos un país sin cultura de reclamo por eso hacen de nosotros lo que quieren”.

“Hay un dicho filósofico muy hermoso que dice: 'Lo que es de ti volverá a ti'. A mi me ofrecieron antes (La Señora Presidenta) que a él (Gonzalo Vega) pero no pude hacerlo por exceso de trabajo y fue cuando la hizo Gonzalo, quien marcó un récord Guinness porque era un excelente actor".

"Lo que hago yo, no sé si es diferente, pero hago mi propia versión, no tiene nada que ver la una con la otra".

La Señora Presidenta

La puesta en escena se presenta los fines de semana en el Teatro Aldama de la Ciudad de México, y se encuentra en plena gira por toda la República Mexicana.

Este 21 de febrero estará en el Teatro Galerías a las 19:00 y 21:30 horas.

El 14 de marzo llegará al Auditorio Pabellón M de Monterrey.

