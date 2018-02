El Sol regresa a iluminar los escenarios

El 12 de diciembre de 2015, fue la última que Luis Miguel se subió a un escenario, fue en Miami en la AmericanAirlines Arena. Tres años después el cantante mexicano regresa para deleitar a sus fans y el Auditorio Nacional es la primera parada del tour México por siempre.

Las expectativas ante el regreso del Sol, son muchas y es que hay que recordar que el intérprete no terminó su anterior gira, Deja Vu, cancelando alrededor de 10 presentaciones en México y diversas ciudades de Estados Unidos. Esto, por supuestos problemas de salud que nunca se dieron a conocer.

Otra cancelación del cantante de No culpes a la noche fue la gira que haría junto a Alejandro Fernández, lo cual desencadenó una demanda por parte del Potrillo, en la que exigía 5 millones de dólares por incumplimiento de contrato. Finalmente, la demanda fue retirada después de que los cantantes lograran llegar a un acuerdo, casi al concluir 2017.

También se dieron a conocer los problemas de Luismi con hacienda en Estados Unidos, debido al adeudo de un millón de dólares a su representante, por lo que le fue embargado su automóvil Rolls Royce.

Las expectativas de su regreso

Publimetro conversó con Ricardo Tinajero, periodista especializado en música quien nos dio su postura sobre el retorno del cantante mexicano a los escenarios, que sucederá este 21 de febrero en la Ciudad de México.

"Las expectativas son que no cancele y que no se baje del escenario a los 10 minutos. Luis Miguel llega súper renovado y esperamos que demuestre que sigue siendo el Sol, que hoy por hoy sigue siendo el número uno en ventas, cosa que ha demostrado con las fechas agotadas, no hay ninguna boleto en taquilla. Sí espero ver a un Luis Miguel fresco, renovado, maduro, de que viene con una super empresa en su espalda , quien es la que lo esta manejando, como los es Ocesa".

Luis Miguel ha renovado su manera de tratar a sus fans, a quienes ya les concede una foto, como se ha visto en redes sociales. Otro reflejo de su cambio, es la participación en la historia de televisión que se está preparando sobre su vida, y es que el cantante nunca ha hablado abiertamente de ella.

"Es una serie que se espera con mucho entusiasmo y morbo, porque de Luis Miguel no se sabe nada, sólo son rumores y secretos a voces. En esta serie, él es el que dicta lo que se dice, autorizó lo que se va a decir, vamos a conocer un poco más de lo que es el ídolo de México. Sin duda es un ídolo".

El actor que dará vida al Sol es Diego Boneta con quien ya ha tenido varios encuentros para apoyarlo en su interpretación.

El significado de ¡México por siempre!

A finales 2017. el intérprete lanzó su nueva producción discográfica, después de casi ocho años de no haber ofrecido una disco y que también significó, el segundo álbum de música ranchera. ¡México por siempre! está compuesto por 14 temas de autores como José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel y Roberto Cantoral.

"¡México por siempre!, es un disco que sí se esperaba y son canciones conocidas interpretadas por él, cualquier canción del este álbum es muy buena. Sin embrago, para el siguiente álbum espero que nos sorprenda con algo inédito", afirmó Tinajero, quien agregó, "este material, también es el reflejo de que viene cobijado por una empresa muy seria como es Ocesa. El management que trae es muy bueno, con más de 20 años en el mercado y en el ambiente artÍstico", concluyó el especialista en música.

