Alma Cero perdió bebé que esperaba junto a Edwin Luna

Tras confesar que posó desnuda para ayudar a su mamá, Alma Cero vuelve vuelve a dar de qué hablar y con sus fuertes declaraciones.

Mientras su ex está rehaciendo su vida, la actriz reveló un duro momento en su vida y que involucra a Edwin Luna.

En entrevista con Flor Rubio en "Fórmula Espectacular", ella contó que estuvo embarazada del cantante mexicano.

"Yo me embaracé y perdimos el bebé en 2015, Dios sabe porqué hace las cosas porque no me veo hoy por hoy siendo madre soltera otra vez, ya me la eché una vez, fue muy duro”.

Estas revelaciones las dio para dar su opinión ante la pregunta de si le molestaba la felicidad de Edwin.

"No puedo enojarme jamás por una criatura que viene en camino".

"A mí me queda claro que él me amó y mucho, hasta donde era posible e hizo todo lo que estaba a su alcance para que yo fuera feliz, yo no vi esto como traición, nadie es superhéroe, yo no había hablado de este tema pero son cosas que te hacen ser más fuerte.

"Mi peor miedo era tener un aborto y la vida me hizo pasar por eso, es la cosa más dura que pude haber pasado; y sin embargo, aquí estoy más fuerte y más viva".

Ansioso por la llegada de su hijo

El vocalista de La Trakalosa goza de la vida junto a Kimberly Flores en la dulce espera de su primer bebé juntos.

Su relación empezó con tropiezos, pues él estaba casado con Cero cuando inició su romance con la guatemalteca.

Pese a eso, la pareja ha logrado derribar los obstáculos y ahora disfrutan la etapa que están viviendo juntos.

Fue hace unas semanas, que ambos revelaron en sus redes sociales que la modelo estaba embarazada.

"Yo ya quiero saber y nadie me quiere decir 😭😭 tu que opinas, Niño o niña? @kimfloresfit #BabyLuna", escribió en su Instagram.

El amor que ha surgido entre ambos no ha sido bien recibido por los fanáticos del cantante, ni por los de la conductora mexicana.

Por medio de las redes sociales muestran su descontento y algunos insultan a Kim por ser la causante de la separación.