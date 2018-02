Gustavo Loza responde a acusaciones de abuso sexual

El director Gustavo Loza habló respecto a la abrupta decisión de Televisa de romper su relación laboral con él, como muestra de apoyo a la actriz Karla Souza, ante las denuncias públicas de abuso sexual.

A través de un comunicado que difundió en sus redes sociales, el director de los filmes Qué culpa tiene el niño y Atlético San Pancho, reveló que tal información lo ha tomado por sorpresa:

"En vista de la información que en las últimas horas se ha difundido en el noticiero En punto de Televisa, conducido por la periodista Denise Maerker, quien me señala como responsable de los lamentables hechos denunciados por mi querida amiga Karla Souza, me permito respetuosamente expresar lo siguiente: En primer lugar debo aclarar que Karla, no ha hecho ningún señalamiento en mi contra; es decir que no existen imputaciones directas contra mi persona en ninguna de sus expresiones y/o entrevistas”, destacó.

Y siguió: “Por alguna razón que desconozco y sin haber señalamientos directos, Televisa de manera irresponsable se ha tomado la libertad de juzgar el caso y exponer mi buen nombre y trayectoria profesional con todas las implicaciones que esto conlleva; provocándome un descrédito y daño moral de difícil o imposible reparación”, expresó el productor, quien desde hace años colaboraba con la televisora.

“Televisa no puede asumirse como órgano investigador, persecutor y mucho menos de impartición de justicia y condenarme mediáticamente; mucho menos cuando la afectada jamás ha mencionado mi nombre”, apuntó.

“En lo personal me siento tranquilo, sereno y sumamente agradecido por las muestras de apoyo recibidas en este momento por familiares, amigos y colaboradores”, comentó.

“Por otro lado lamento profundamente y condeno la situación por la que atraviesa mi querida amiga Karla, entiendo su sentir y le ofrezco mi apoyo incondicional, como a toda mujer que haya sido violentada física y/o psicológicamente. No sobra decir que me une un profundo cariño, respeto y admiración hacia Karla y hacia su familia desde hace muchos años”, agregó en el documento.

“De la misma manera le pido respetuosamente que aclare esta situación ante los medios de comunicación, mencionando el o los nombres de sus agresores y en su caso presente las denuncias que procedan, para que estos lamentables y reprobables hechos de los cuales ha sido víctima, no queden impunes”, concluyó en la misiva.

Publimetro México Director de cine abusó sexualmente de Karla Souza La protagonista de Qué culpa tiene el niño reveló en una entrevista cómo un hombre de la industria la violó

Acusaciones

La actriz Karla Souza contó en una entrevista para CNN que mientras filmaba un proyecto por un mes, estuvo hospedada en un hotel diferente al resto de sus compañeros.

"Ingenuamente dije: '¡ay, qué lindos! Me tocó el hotel bonito"". Pero el resto del equipo pronto se dio cuenta que solo estaban ella y el director. "Desayunaba y estaba él. Comía y estaba él", enfatizó Souza.

De acuerdo con la actriz, en un momento "acabó cediendo y dejé que me besara, que me tocara de formas en las que yo no quería que me tocara (…) Me agredió violentamente y me violó", compartió entre lágrimas.