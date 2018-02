Gustavo Loza tuvo relación amorosa con Karla Souza

El director de cine Gustavo Loza, quien fue acusado por Televisa de haber abusado sexualmente de la Karla Souza, reveló que durante las grabaciones de la serie Los Héroes del Norte, mantuvieron una relación que "no fue de dos días”, sin embargo, eso no lo “convierte en un violador”.

“Yo llegué a tener una relación sentimental con Karla Souza, nunca lo comenté porque es algo privado. El que no se haya dado a conocer esa relación no me hace un violador. La relación fue en 2010, duró bastantito”, dijo el también productor de televisión en una entrevista telefónica con Javier Poza.

Loza declaró que sí llegó a quedarse en el mismo hotel con la actriz y el elenco de la serie, pero a quien Karla describe en la entrevista con Carmen Aristegui no es él.

“No tengo nada qué ocultar, soy un hombre íntegro. Me voy a defender, es la lucha de la vida contra Goliat”, expresó Loza, quien trabajó con Souza en varios proyectos.

Resaltó que ella habló de que fue violada en los inicios de su carrera, y la producción referida se realizó en 2010. "Yo conozco su historia, conozco la vida de Karla, la lucha que ha tenido ella. Yo siempre la he admirado como profesional y como mujer. Y sí tuve sentimientos muy fuertes por Karla". Que incluso, cuando la protagonista de la película Qué culpa tiene el niño le confesó que se casaría, él le pidió que no lo hiciera.



"En una cena con unos amigos me comentó que se iba a casar y todavía le dije que no lo hiciera, pero en un plan más cariñoso y juguetón. Y me dijo: "Tú tuviste tu oportunidad".

El productor comentó que ya veía venir esto, luego de que Karla, en octubre del año pasado declara que había sufrido de acoso sexual:

"Espero que Karla se exprese, se lo pedí desde hace tiempo, porque ya venía esperando esto, porque mi nombre estaba envuelto junto con el de otros", dijo.

La comunicadora Denise Maerker fue quien señaló a Loza como el violador de Souza, por lo que de inmediato la empresa rompió relaciones con el cineasta.

"Si alguien tiene una crisis de credibilidad es Televisa, no Gustavo Loza. Lo que hizo Televisa no tiene nombre", dijo el también director de la serie Run Coyote Run.

Gustavo resaltó que había tenido problemas con la televisora, debido a que se había negado a venderle su casa productora, Adicta Films; por lo que le cancelaron tres proyectos y lo vetaron dos años.