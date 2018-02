Michelle Vieth: 'El derecho a la privacidad no puede ser violado sin tener alguna consecuencia'

Michelle Vieth se casó en Puerto Vallarta, en 2002, con el actor mexicano Héctor Soberón.

Después de un año de relación, él filtró al público un video sexual de ella con otro hombre y todo terminó entre la pareja.

Ahora, Michelle busca que la ley penalice a los creadores de la pornografía de venganza y no culpa a las mujeres que han tardado años para contar su historia.

La estrella de la exitosa telenovela de los años 1990, Soñadoras, volvió a acusar a Soberón en agosto del 2017 y en una carta abierta en su cuenta de Instagram lo culpó de haberle violado sus derechos humanos y de haber filtrado, manipulado y lucrado con el video que, según ella, él mismo tomó.

"En otros países como Estados Unidos, Europa y Australia existen leyes que protegen a las mujeres".

"Vamos a hacer una iniciativa de ley en donde podamos invitar a la ciudadanía a que nos ayude (…) a protegernos, eventualmente esta ley tiene que llegar a México”, añadió.

Actualmente, la actriz participa en la obra La Señora Presidenta junto a Héctor Suárez. Pero se mantiene atenta al desarrollo de la iniciativa de ley que se realizó en 2015.

“Hay una iniciativa que data de 2015, pero falta ver lo de aplicar esta ley, pero estamos justamente analizando las opciones para apoyar, para que algo así que te transgrede de tal manera, no quede sin alguna consecuencia”, explicó la actriz.

Consecuencias

Michelle Vieth ha declarado que ese tipo atentados a la privacidad dejan marcada de por vida a una persona.

“En base a mi experiencia, me dio una aprendizaje grande y viviendo en Estados Unidos me entero de que existen leyes que protegen este tipo de eventos, de ahí viene un conocimiento grande".

"Confío que está ley se aplicará pronto en México. Y si puedo apoyar y ayudar basado en mi experiencia, que fue algo muy desgarrador y devastador en mi vida, para hacer un antecedente, lo haré".

"No es un problema de género, sino de la ciudadanía, no es independiente de mujer o de hombre, es algo que nos atañe a todos como seres humanos, el derecho a la privacidad deber ser algo que no puede ser violado sin tener alguna consecuencia”.