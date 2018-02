“Si sabía que le gustaba al productor, utilizaba eso para obtener un papel”: Karla Souza

Surgió una nueva polémica en torno al caso de Karla Souza y es que en redes sociales se revivió una entrevista que la actriz concedió a Eugenia Debayle para el programa The Beauty Effect de Estilo DF en 2014.

En la conversación Souza acepta haber usado su atractivo físico para ganar algún papel.

"Cometí muchos errores cuando empecé llegue a México con mucha ambición pero cuando te pisoteas a ti misma por un sueño que tienes pues hay un problemita que después de puede convertir en algo más grave, pero por ejemplo, cuando yo veía que a un productor yo quizás le gustaba, yo utilizaba esa relación para en algún momento recibir un papel o alguna promoción de parte de él".

Posteriormente la actriz describió que en su primer película, Efecto tequila, junto a José María Torre, tuvo que hacer un desnudo y concluye "hoy ya no la haría porque mi cuerpo vale muchísimo más".

Esto, después de que Debayle le preguntara:¿qué es lo que nunca harías en la carrera de actriz?.

Hace unos días Karla Souza, reveló a la periodista Carmen Aristegui, que un director de cine la tocó violentamente y terminó violándola.

"Después de un mes y cacho de estar teniendo este abuso total de su poder acabé cediendo de cierta manera a que me besara que me tocara de formas en las que yo no quería que me tocara y en una de las instancias este me… me…este me agredió violentamente y me, sí me violó, es que me cuesta, la verdad, me cuesta decir eso, porque todavía no…" dijo durante el programa.

Karla Souza no quiso decir el nombre del agresor, pero Televisa sacó sus conclusiones y culpó al director Gustavo Loza. Sin embargo, el cineasta publicó un comunicado descalificando la forma de actuar de Televisa y desmintiendo que Karla hiciera referencia a él.

Finalmente, Loza le pidió a Karla que de ser posible denuncie quién fue el violador, que de nombre, y que acuda con las autoridades. Hasta el momento ella no ha respondido a esta petición.

