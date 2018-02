Estos son los directores con los que ha trabajado Karla Souza

Después de la actriz Karla Souza diera a conocer que fue acosada y violada sexualmente por uno de los directores con los que trabajó, despertó la duda de quién podría haber sido, pues su carrera comenzó en 1993.

Por su parte Televisa dio a conocer que el responsable de las acusaciones de Karla es el director Gustavo Loza por lo que la empresa rompió toda relación con él. Sin embargo, Souza no ha confirmado o negado dicha acusación en contra de Loza con quien trabajó en diversos proyectos de cine y televisión.

El director ha culpado a Televisa por dichas acusaciones sin fundamente y responsabilizó a la empresa de cualquier situación que le ocurra en contra de su persona.

De acuerdo con la actriz, el acoso y violación sexual que sufrió fue en el año 2010 pero sin precisar el proyecto que estaba realizando. Por lo que existen diversos directores que trabajaron con ella en un periodo de 2008 a 2014.

Directores de series y telenovelas:

Terminales – 2008

Carlos Sama

Pierre Tatarka

Carlos Carrera

Álvaro Curiel

Productor: Miguel Ángel Fox

Verano de amor – 2009

Juan Carlos Muñoz

Luis Pardo

Felipe Nájera

Productor: Pedro Damián

Persons Unknown – 2010

Christopher McQuarrie

Los héroes del norte – 2010 a 2011

Gustavo Loza

Álvaro Curiel

Bienes Raíces -2011

Moisés Ortiz Urquidi

Niño Santo – 2011

Marc Vigil

Batan Silva

David Alcalde

Hiromi Kamata

La clínica – 2012

Gustavo Loza

How to Get Away with Murder – 2014 al presente

Bill D'Elia

Mike Listo

Jet Wilkison

Laura Innes

Stephen Williams

Stephen Cragg

Zetna Fuentes

Michael Offer

Jennifer Getzinger

Rob Hardy

Michael Smith

Cherie Nowlan

Nicole Rubio

Debbie Alle

Eric Slotz

Randy Zisk

Mientras que en películas trabajó con los siguientes directores:

Aspen Extreme – 1993

Patrick Hasburgh

El Efecto Tequila – 2010

León Serment

From Prada to Nada – 2011

Ángel García

Suave Patria – 2012

Francisco Javier Padilla

Me Late Chocolate – 2013

Joaquín Bissner

No se aceptan devoluciones

Eugenio Derbez

Nosotros los Nobles – 2013

Gary “Gaz” Alazraki

El Crimen del Cácaro Gumaro – 2014

Emilio Portes

I Brake For Gringos

Fernando Lebrija

El Jesuita – 2015

Paul Schrader

Alfonso Pineda Ulloa

¿Qué culpa tiene el niño? – 2016

Gustavo Loza

