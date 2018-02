Guillermo del Toro se defiende de acusación de plagio

El cineasta mexicano Guillermo del Toro respondió a la demanda que emprendió contra él y los estudios Fox Searchlight la familia del fallecido escritor Paul Zindel, ganador del Premio Pulitzer, por supuesta violación de derechos de autor, en su más reciente y nominada película La forma del agua,

“Nunca he visto o leído la obra. Nunca había escuchado de esta obra antes de hacer La forma del agua y ninguno de mis colaboradores mencionó la obra”, declaró el cineasta a Deadline.

Y siguió: “Realmente no puedo soportar el momento de esta acusación. Es muy claro lo que está ocurriendo aquí. Para mí, de hecho es un alivio llevar algo de la arena de la opinión a la arena de los hechos y leyes”, añadió.

Del Toro explicó que existe una gran diferencia, pues en la obra de teatro la criatura es un delfín, mientras que en La forma del agua se trata de muchas cosas y colores y no sobre un animal, es acerca de un dios del río. “Estas ideas no son intercambiables o equivalentes, esto equivaldría a decir que E.T. sería la misma historia si sustituyes al alien por un hámster”.

“He estado en esto 25 años y tengo una reputación impecable. Siempre he hecho un elemento de mi carrera hablar de mis influencias en cada película que he hecho, en los comentarios para DVD, en Twitter, en mis exhibiciones de museos. He sido abierto acerca de las cosas que amo y no he tenido problema en discutirlas y cómo fueron transformaciones en mis películas. Esta trayectoria de 25 años debería ser útil. He escrito y coescrito cerca de 24 guiones. Soy un escritor/director que ha generado series de TV, libros, películas y una enorme cantidad de guiones a lo largo de los años. Sin una sola queja”.

La demanda

La demanda contra Del Toro y los estudios Fox Searchlight fue presentada el miércoles en la corte del Distrito Central de California.

La familia de Zindel argumentó que la historia de fantasía que Del Toro presenta en la cinta es una estafa de la obra Déjame oírte susurrar de 1969.

David Zindel, hijo del escritor, aseguró que el trabajo de su padre también muestra a una mujer solitaria que trabaja en un laboratorio, se une a una criatura acuática y lo saca después de enterarse de que las autoridades planean matarlo.

"A pesar de evidentes similitudes, los demandados nunca se molestaron en obtener una licencia habitual del demandante ni le dieron crédito a Zindel en la cinta", declaró el abogado Marc Toberoff.

Detalló las similitudes entre la obra de teatro y la imagen en una docena de páginas en la denuncia, y señaló que incluso elementos menores, pero memorables, se comparten, incluido un gato decapitado, dedos cortados y el uso del término "vivisección".

También incluyó una lista de comentarios públicos de los fanáticos de Zindel que pensaban que la película era similar a su trabajo.

En la querella, Zindel afirmó que el trabajo de su padre no solo se ha realizado en vivo, sino que se enseña en las escuelas y ha sido transmitido en televisión nacional dos veces.

Por el Oscar

La demanda tuvo lugar a unos días de la entrega de los Premios Oscar, donde Del Toro figura como favorito para ganar mejor director por La forma del agua, cinta que tiene 13 nominaciones, entre ellas a Mejor Película.

#TheShapeofWater is now (FINALLY!!) playing EVERYWHERE! Nominated for 13 Academy Awards including BEST PICTURE and BEST DIRECTOR @RealGDT. Get tickets: https://t.co/lpOsmjTvEZ pic.twitter.com/9g9cgpuqwW — Guillermo del Toro (@RealGDT) January 26, 2018

En la historia de Del Toro, ubicada en el contexto de la carrera armamentista de la Guerra Fría, se da una relación romántica de especies, entre una mujer muda y un monstruo anfibio mitad humano. En la historia del escritor, el monstruo de esa historia es un delfín.

Fox Searchlight, así como Del Toro han declarado que ese tipo de afirmaciones son infundadas.

"Estos reclamos de la herencia del sr. Zindel son infundados, sin ningún mérito y presentaremos una moción para desestimar”, advirtió Fox Searchlight en un comunicado emitido la víspera.

“Además, la demanda parece sincronizada para coincidir con el ciclo de votación del Premio de la Academia con el fin de presionar a nuestro estudio para que se establezca rápidamente”, añadió.

“En cambio, nos defenderemos enérgicamente y, por extensión, esta película innovadora y original", aseveró.

La demanda está exigiendo una participación directa en todos los ingresos, ganancias derivadas por la producción, distribución y explotación de la presunta cinta infractora.