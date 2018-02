Eugenio Derbez comparte foto del 'alumbramiento' de Aislinn

El actor y productor mexicano Eugenio Derbez publicó este viernes una foto del anticipado “alumbramiento” de su hija mayor, Aislinn Derbez; imagen que aunque fue honesta y más que causar ternura lo que desató fue carcajadas y una ola de reacciones, no expuso lo que sus seguidores esperaban.

Y es que, con su característico sentido del humor, Derbez compartió una instantánea en la que literalmente mostró el alumbramiento de su hija y el esposo de ésta, Mauricio Ochmann.

"¡QUE EMOCIÓN! Les comparto una foto del alumbramiento de mi hija" escribió Eugenio Derbez junto a la imagen que muestra a su hija alumbrada por una pequeña linterna, cuyo resplandor también ilumina al papá de la pequeña.

Sus más de 4.6 millones de seguidores en Instagram le aplaudieron la broma con cientos de comentarios.

El pasado fin de semana, el director de la cinta No se aceptan devoluciones pidió a sus fans que si pensaban que la bebé, cuyo nombre no se ha hecho público aún, se parecerá a él, lo expresaran con un 'me gusta'. Hasta el momento, más de 500 mil personas le han dado el like, por lo que la suerte de la pequeña parece estar más que echada.

Todo listo

Hace unos días la actriz Aislinn Derbez mostró en sus historias de Instagram un video del cuarto de la nueva integrante de la familia.

“¡Ay, no!, ¿quién está en el cuarto de su hermana tomando el sol, ¿quién? Cosita” comentó la protagonista de la cinta A la mala en el clip.