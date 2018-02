Sofía Niño de Rivera denuncia a Ricardo Rocha por acoso y él responde

La comediante mexicana acusó al conductor Ricardo Rocha de haberla acosado en más de una ocasión.

En entrevista con Carmen Aristegui, la standupera reveló una situación que le pareció un tanto incómoda.

“Ricardo Rocha me invitó a Animal Nocturno y a otro programa (Video) y se nota mi incomodidad en la entrevista. Ahí, Ricardo se acerca a mí un poquito de más y yo naturalmente me empezaba a alejar y de repente me agarraba el brazo, la espalda, entonces a mí me incomodaba muchísimo, pero yo pensaba que era así él”.

Niño de Rivera agregó que una vez más fue invitada a un programa del periodista, un piloto en TV Azteca, en donde también participaba Sergio Sarmiento.

“Dije que sí, porque lo primero no lo vi como grave y yo necesitaba exposición para que me conocieran como comediante. Nunca salió ese programa, pero cuando estábamos ahí, Ricardo decía cosas como ‘a ver enséñanos a bailar, una vuelta, tú qué tan guapa’. Después de la entrevista me seguía agarrando del brazo y muy cerquita”.

Más tarde, señaló, la volvieron a buscar. “Y fue cuando dije ‘ya basta’ y le dije a su asistente ‘mira siempre que voy con él me incomoda muchísimo, siempre habla de mi físico, nunca de mi carrera, es muy acosador y no quiero tener que ver nada con él’”.

Él responde

Rocha rechazó las acusaciones de la standupera y señaló que ignora las razones de Niño de Rivera por las cuáles hizo las declaraciones.

“Revisé con mi equipo detenidamente la entrevista con la señorita Niño de Rivera y francamente no encontramos ni un segundo que se asemeje a un acoso. Así que me permito puntualizarle dos cosas: para mí este es un asunto absolutamente inverosímil e ignoro las razones que la llevaron a realizar estos comentarios. Además es muy penoso por la relación de respeto que tantos años he tenido con su señor padre”, dijo el periodista a CNN Español.

Además que en un mensaje publicado en sus redes sociales, el periodista señaló:

"LA MENCIÓN sobre mí en el programa de ayer de CNN es absolutamente desquiciada, mentirosa y ridícula. Su difusión perversa, parcial y tramposa no es un acto de justicia; lo único que pretende es manchar 40 años de mi carrera. Me reservo el derecho de actuar en consecuencia".

Sofía se suma a Karla Souza, Paola Núnez y Stephanie Sigman en contar sus experiencias.