Luz Elena González también fue víctima de acoso sexual

Ahora que han salido a luz fuertes revelaciones de acoso sexual contra las actrices Karla Souza quien al inicio de su carrera fue abusada por un productor, Paola Núñez vivió el terror psicológico de un productor que desea tener relaciones sexuales con ella, Luz Elena González también fue víctima de lo mismo.

La conductora contó que cuando era joven e iniciaba su carrera en el mundo del modelaje siempre ha sido muy tajante y decir que no, pero una ocasión un productor le pidió que se quitara la ropa.

“Recuerdo la primera vez que hice un casting para modelar en un evento en Guadalajara, el productor del evento me dijo, ´necesito ver tu cuerpo para ver si el vestido te queda bien’, yo tenía 18 o 19 años, y me dice ‘entonces quítate la ropa como si trajeras traje de baño’, el muy cool y yo así cómo, ¿perdón?, claro que no me voy a quitar la ropa no me la tengo que quitar”, confesó a JDS durante un brunch.

Como era muy joven, esa ocasión fue acompañada de su mamá y “yo creo que él quería ver cómo podía y reaccionar o hasta dónde llegar ante una situación así, finalmente crecemos, nos casamos y hacemos cosas en la vida, tomas decisiones, entonces no le vi sentido y mi mamá me dijo, ´vamos de aquí´”, detalló la actriz a quien vemos en la telenovela “Sin tu mirada”.

En su opinión sobre lo que le pasó a Karla de Souza, señaló que es muy desagradable. “Qué pena que esto haya pasado y fuerte esto que vivió ella, todavía lo oigo y digo está muy fuerte”, expresó.

Sobre la caída que sufrió su hijo Santiago hace tres meses rompiéndose la tibia cuando jugaba en un parque dijo que ya le quitaron el yeso y ahora siguen las terapias de rehabilitción. “Le quitaron el yeso que tenía hasta la ingle, ahora lunes siguen dos semanas de mucho cuidado, con rehabilitación y a seguir en la escuela”.

Lanza línea de joyería junto a Jaime Ibiza

La actriz quien desde hace 4 años empezó a hacer joyería como pulseras, gargantillas, aretes, tuvo que llevar más lejos este negocio y lo hizo de la mano del diseñador Jaime Ibiza, con quien se fusionó para crear una línea de charms by Luz Elena González con el objetivo que llegue a tiendas departamentales y esté al alcance de todo el público.

“Es un sueño hecho realidad esta línea de joyería que esté al alcance de todos y estos charms son pompones, con piel, oro, lo puedes usar de pulsera o gargantilla, tienen doble uso es un accesorio de joyería y para tu bolsa”, mencionó contenta durante la presentación en la terraza del Hotel Westin de Santa Fe.

Luz Elena, quien lució un vestido BCBG, con zapatos Louis Vuitton, nos contó que el glamour y la belleza es algo que aprendido a lo largo de su carrera, aunque si por ella fuera todo el tiempo andaría en pants y tenis porque le gusta la comodidad al máximo, pero cuando se trata de arreglar luce muy elegante como lo hizo junto a Jaime Ibiza y sus amigas Andrea Torre e Ingrid Martz, entre otras.

