"No confundamos la denuncia con difamación", exige Vanessa Bauche

Actrices, actores y diversos profesionales del espectáculo respaldaron la trayectoria personal y laboral del director de reparto mexicano Alejandro Reza, luego de las acusaciones en su contra sobre abuso sexual que hizo la escritora y dramaturga Sabina Berman.

A través de un desplegado que circularon en redes sociales, decenas de integrantes de la escena del cine en México ampararon la trayectoria de Reza como director de casting en películas y series a nivel nacional e internacional.

“Su integridad, profesionalismo y congruencia como ser humano es intachable. Nos consta que tanto como él como su empresa, Casting Reza, trabajó siempre con absoluto respeto hacia las actrices, los actores y las producciones con los que trabaja”, señalan.

Indicaron sentirse convencidos de que existe un grave error en la declaraciones de Sabina Berman y dijeron esperar una aclaración.

A las primeras horas de este sábado, Sabina Berman reconoció a través de su cuenta de Twitter que fue un error haber señalado como la persona responsable de los abusos en la película de Gloria al director de casting.

“Ayer, durante el noticiario de Carmen Aristegui, al narrar el abuso que algunas actrices padecieron durante la pre-producción de la película Gloria, cometí un error. A pregunta de Carmen sobre el cargo de la persona responsable, respondí, incorrectamente, ‘Director de casting’”.

1. Ayer, durante el noticiario de Carmen Aristegui, al narrar el abuso que algunas actrices padecieron durante la pre-producción de la película Gloria, cometí un error. A pregunta de Carmen sobre el cargo de la persona responsable, respondí, incorrectamente, "Director de casting" — Sabina Berman (@sabinaberman) February 24, 2018

2. En las próximas horas pude comprobar que se trató de una persona del equipo de arte.

Lamento profundamente mi error y el daño que ha causado al honor del Alex Reza. Le ofrezco una disculpa pública, que pido que quien esto lea me ayude a difundir. — Sabina Berman (@sabinaberman) February 24, 2018

3. Agrego que cuándo esto sucedió, hace ya años, en cuanto nos enteramos los otros participantes de la película, de inmediato hicimos lo necesario p interrumpir el abuso. #MeTooMx nos despierta. Debimos hacer mucho más. — Sabina Berman (@sabinaberman) February 24, 2018

La escritora pidió un disculpa pública a Alex Reza y aseguró que pudo comprobar que el presunto culpable es una persona del equipo de arte de la película.

“Lamento profundamente mi error y el daño que ha causado al honor del Alex Reza. Le ofrezco una disculpa pública, que pido que quien esto lea me ayude a difundir”.

Vanessa Bauche, una de las actrices que defendió la trayectoria de Reza, compartió un escrito en su cuenta Facebook en el que pide prudencia en las acusaciones de abuso sexual que en los últimos días se han escuchado en el medio del espectáculo. Asimismo, recomendó a las víctimas evitar la difamación y denunciar para que exista una acción penal en contra del agresor.

“Las acusaciones a la ligera, sin sustento, sin llevar la denuncia a las vías correspondientes, sin nombres, dejando todo en entredicho, en imprecisiones, en suposiciones y/o peor aún, en contradicciones! Pervierten el sentido de este movimiento y dañan terriblemente la reputación y el trabajo ejemplar de compañeros inocentes.”, acusó la actriz.

Dijo que las acusaciones sin una denuncia penal están destinadas a enardecer ánimos entre géneros y provocar fracturas.

“Años luchando por la equidad, por la visibilidad, por la transparencia, por la denuncia en donde corresponde, para terminar en escándalo mediático? Frivolizar la lucha de género así?? En un país donde todos los días se cometen cientos de feminicidios en absoluta impunidad!! Es en serio??”.

Pidió a las víctimas de abusos tener “RESPONSABILIDAD y absoluta certeza antes de abordar un tema tan delicado” para la credibilidad de la lucha misma, y que todas la voces involucradas no se vean afectadas por difamaciones.

Las acusaciones

El día ayer en el programa de la periodista Carmen Aristegui, Sabina Berman reveló que durante el casting para elegir a las actrices del filme Gloria (2014), una película que relata la vida de la cantante Gloria Trevi y que fue realizada por el director de cine Christian Keller.

Berman narró que el director de casting de la producción pidió a las actrices que audicionaron para los papeles de las niñas que formarían parte del clan de Sergio Andrade que se desnudaran.

“Hace cuatro años, cuando estábamos haciendo la película Gloria, sobre la vida de Gloria Trevi, yo estaba en Nueva York por cuestiones de trabajo y recibo una llamada del director, era un muchacho suizo, es importante decir que era de Suiza porque todo le parecía asombroso en México. Me llama y me dice que el jefe de casting está recibiendo a las posibles protagonistas en un salón de la casa de producción y les pide que se desvistan, que se desnuden completamente”, narró Berman.

“A cada una le pide que se desnude, que se acueste en el piso y que abra las piernas. […] Como te lo estoy contando, yo me quedé perpleja y me dice el director ‘¿Esto es común en México?’ y le dije, ‘¡no, cómo va a ser común en México!’. Le pido que de inmediato que me pase al director de casting y le digo de qué se va a morir y le digo ‘esto se llama acoso’”, contó.

Sabina dijo que las actrices que audicionaron tenían entre 12 y 14 años. Señaló que pese a lo grave de los hechos no tomó cartas en el asunto: “No llamo a la policía, no ejerzo la ley sobre este señor; así de normal nos ha parecido en el medio del teatro y del cine el acoso”, concluyó.

