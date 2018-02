Belanova, 18 años respetando su esencia

Belonava está de regreso, aunque ellos aseguran que nunca se fueron porque siguieron presentándose en distintos escenario, el trío originario de Guadalajara tiene nuevo disco bajo el brazo, titulado Viaje al Centro del Corazón, el cual aún no tiene fecha de lanzamiento, pero los fans lo podrán disfrutar este 2018.

De este disco se desprende el tema Nada es igual, el cual es la más reciente apuesta de Belanova, una canción donde no pierden su esencia y el hablan sobre una ruptura amorosa y sus consecuencias. Pero qué podemos esperar de la agrupación después de siete años de no lanzar un álbum inédito.

"Yo creo que cada disco, cada canción y cada momento de Belanova, se está capturando lo que el grupo está viviendo. Estamos cumpliendo 18 años juntos y cada disco, aunque suene muy Belanova -afortunadamente no hemos perdido ese sonido o esa esencia-, refleja lo que hemos estado viviendo. Y yo creo que ahorita queremos disfrutar mucho, pasarla bien, hacer música, tocar, no tenemos presiones y realmente disfrutarlo. Fue lo que sucedió al hacer este disco, es un álbum muy fluido", confesó a Publimetro, el bajista de la agrupación Edgar Huerta.

Viaje al Centro del Corazón fue realizado por Sebastián Krys, uno de los productores más jóvenes con los que a trabajado Belanova, lo que según palabras de la agrupación le da "más frescura a este álbum". El material fue trabajado en Texas y Suecia, y la vocalista Denisse Guerrero nos comentó qué podremos esperar de las letras de las canciones.

"Encontraremos letras divertidas, en Nada es igual podrán ver que es una pequeña historia, ideal para el amor. Como persona creativa vas buscando distintas cosas, son historias, algo que en que me inspiré, no necesariamente son vivenciales. Pero para mí, como compositora, lo importantes es buscar historias que sean divertidas o que expresen distintas cosas, que la gente se conmueva y las quiera cantar, que se sientan identificados, finalmente las canciones son de ellos".

La producción fue hecha en Texas y en Suecia y podremos encontrar dos colaboraciones con Chetes, "es un gran compositor y un gran músico, le da un extra a las canciones. Siempre que te abres, aprendes algo nuevo. No se verá un dueto como tal cantando a lado de Denisse, pero sí se involucró en un par de temas", comentó Huerta.

Y en este regreso, lo más importante para Belanova es la honestidad. "Yo creo que el punto es no querer sacar algo que no eres tú. Realmente tiene que ser algo muy auténtico, porque así vas a poder hacer algo mejor, a que si quisieras inventar. Obviamente siempre debes tener sonidos nuevos, siempre estamos pensando: ‘nunca hemos hecho una canción con este ritmo o este tipo de sonido´. Hay pequeños detalles que para la dinámica de Belanova hacen la diferencia, pero no es la mayor pretensión, lo más importante es ser auténticos", concluyó el tecladista Richie Arreola.

No son millennials

Durante esteos 18 años, Belanova ha visto cambiar a la industria, les ha tocado vivir el proceso de los disco en físico a vender música en plataformas digitales.

"El internet es una plataforma excelente para hacer música nueva porque ya no te tienes que esperar a que llegue una compañía y te firme, puedes presentar tus canciones de manera inmediata. Es una gran herramienta y utilizamos sus bondades pero no somos millennials. Estamos más clavados en hacer shows en vivo y giras", asegura Denisse Guerrero, y agregó, "sin embargo, no estamos negados a estar en redes sociales, porque es súper latente y evidente que la gente te quiere ver ahí y quiere saber qué estás haciendo".

Dispuestos a experimentar

Respecto a subirse al barco de interpretar género urbano los tapatío no están peleados, "si hay buena onda con alguien, sí estaría padre experimentar, siempre y cuando fuera interesante y resultara atractivo para nosotros. Además siempre estamos buscando hacer cosas nuevas, que te produzcan una motivación para subirte al escenarios, entonces puede ser género urbano, cumbia o algo más alternativo. Lo principal es que nos de ganas de hacerlo, pero por el momento no hay planes".

Rompen fronteras

Durante estos años si nueva producción, Belanova nop ha dejado los escenarios y ha visitado lugares a los que nunca pensaron llegaron como China, donde ofrecieron tres presentaciones.

"Fue gracias a un intercambio con la embajada de México y lo disfrutamos mucho. Fue una experiencia totalmente nueva y es de esas experiencias que te llenan de energía. No teníamos mucha expectativa cuando hicimos el primer show, pero fue una gran sorpresa porque si había mucha gente latina y habitantes locales cantando nuestras canciones".

También te puede interesar: