Critican a Luis Fonsi y lo llaman 'naco'

Luis Fonsi fue el foco do de la criticas en redes sociales, pues publicó una fotografía en la que aparece con un abrigo en color camello con bordados que no fue del agrado de muchos de sus seguidores en Instagram.

Y es que en el abrigo del intérprete de "Despacito" se pueden observar un bordado de tigre y otro más de una águila. Por lo que a no todos les gustó el look del puertorriqueño.

La imagen ya cuenta con poco más de 120 mil "likes" y cientos de comentarios como "Que horror", "que ropa fea", "que vaina tan horrible no lo vuelvas a hacer", "siempre he sido tu fan, pero ese traje no te sienta, es muy de reguetonero naquito moy, no te luce eso", "naco", entre otros.

Mientras que otros usuarios le aconsejaron que cambie de asesor de imagen, pues el cantante es muy guapo pero su ropa "deja mucho que desear", aseguraron algunos de sus seguidores.

