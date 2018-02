'Ludoviquito P.Luche' se casará con hija de Josefina Vázquez Mota

Como olvidar a uno de los personajes más icónicos de "La Familia P. Luche":"Ludoviquito P.Luche", quien fue personificado por el actor José Miguel Pérez.

Actualmente el actor está comprometido con Montserrat Ocampo Vázquez, hija de la ex candidata a la presidencia de la República y al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota.

El compromiso lo anunció José Miguel por medio de su cuenta de Instagram y escribió "she said yes" mientras en la fotografía se ve a Montserrat mostrando su anillo de compromiso.

El actor siempre ha preferido mantener su relación alejada de los medios de comunicación, pero en esta ocasión decidió publicar su enlace por medio de su cuenta de Instagram.

Además, José Miguel se encuentra protagonizando la serie “Los Cousins”, en la que actúa a lado del actor Luis Manuel Ávila, quien dio vida a "Junior" también en "La Familia P.Luche". En la serie se muestra la historia de dos primos que buscan el sueño americano.

