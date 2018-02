Ewan McGregor dejó a su esposa por joven actriz y ahora ella lo abandona

Al parecer el actor Ewan McGregor no la está pasando bien, pues de acuerdo con diversos medios de comunicación el protagonista de la cinta "El Gran Pez" se quedó como el "perro de las dos tortas" al ser abandonado por la actriz Mary Elizabeth Winstead, quien fue la causante de su divorcio.

McGregor y Winstead se conocieron en la serie de televisión "Fargo" y comenzaron u romance que terminó con el matrimonio de 22 años del actor escocés. Sin embargo, dice que Mary Elizabeth odia que la llamen "rompe hogares", lo que provocó el término de su relación.

Hace unas semanas el actor fue captado por diversos medios de comunicación besándose y paseando de la mano con la actriz de 33 años de edad, por lo que se dio por terminado su matrimonio con Eve Mavrakis con quien procreó dos hijas.

De acuerdo con McGregor las diferencias con su ex pareja no tenían remedio por lo que decidió separarse. Sin embargo, ahora el actor quien dio vida al joven maestro "Obi One Kenobi" se encuentra soltero.

