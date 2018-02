Aparece tema inédito de Amy Winehouse

Un tema inédito que la cantante británica Amy Winehouse grabó como parte de una maqueta cuando tenía 17 años ha salido a la luz gracias a un productor que ha compartido la grabación a través de internet, informó el diario londinense Camden New Journal.

Winehouse, que falleció con 27 años en 2011, había grabado diez años antes la canción My Own Way en el estudio del productor Gil Cang en Hornsey Road, en el noreste de la capital británica, un trabajo que nunca se llegó a publicar.

La cantante trataba en aquella época de llamar la atención de las discográficas para firmar su primer contrato, que rubricó finalmente en 2003 con el sello Island Records, filial de Universal Records.

Winehouse lanzó con esa firma los dos álbumes de estudio que publicó en vida, Frank (2003) y Back to Black (2006).

Tras su muerte, causada por una intoxicación alcohólica, Universal publicó un álbum póstumo con rarezas e inéditos de la cantante, Lioness: Hidden Treasures, un disco que fue recibido con frialdad por la crítica y el público.

Ante esa acogida, el consejero delegado de la discográfica en el Reino Unido, David Joseph, anunció que había destruido todas las grabaciones inacabadas que se conservaban de Winehouse para no empañar el legado de la artista con nuevos álbumes póstumos.

El tema interpretado por la cantante británica que ha salido ahora a la luz, escrito por Cang junto con el músico James McMillan, se salvó de esa decisión debido a que se conservaba en el estudio privado el productor.

Habíamos estado escribiendo bastantes canciones pop y haciendo bastantes promociones de artistas que llegaban (al estudio), muchos de ellos de dudoso talento", relató Cang al Camden New Journal.

"Era un momento particularmente horrendo en el mundo del pop. Había muchas bandas de chicos y de chicas realmente terribles, y teníamos que escribir algo para ellos. Entonces nos vino a ver Amy, abrió la boca y simplemente nos dejó a todos impactados", rememoró el productor.

Amy Lives en México

Xantoné Blacq, tecladista y vocalista de la banda original de la cantautora británica de soul Amy Winehouse, fallecida en 2011, lidera el proyecto Amy Lives, que presentará en México.

Se trata de un espectáculo único en su género inspirado en la música de Amy Winehouse y que presentará una evolución de la misma. Supone un proyecto insólito que interpretan los miembros originales que acompañaron a la cantante en sus giras.

Amy Live se ha presentado desde Brasil a Polonia pasando por muchos países de Europa, como Italia, España, Finlandia, Gran Bretaña, entre otros… dejando en cada lugar un recuerdo de una gran experiencia musical.

Guadalajara. 25 de marzo, C3 Stage.

Ciudad de México. 24 de marzo, Centro Cultural Ollin Yoliztli.