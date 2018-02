Creedence Clearwater Revisited: 'El Rock & Roll es música corporal'

Los miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll y fundadores de Creedence Clearwater Revisited, Stu Cook y Doug Cosmo Clifford, ya están en México para apoderarse del domo del Palacio de los Deportes el próximo 2 de marzo en la Ciudad de México.

Luego de cuatro años de ausencia están de vuelto para hacer un recorrido de su historia musical.

Con una trayectoria de casi 25 años en la escena musical como Creedence Clearwater Revisited, Doug Clifford y Stu Cook —acompañados por Kurt Griffey, Steve Gunner y Dan McGuinness— siguen generando esa magia arriba del escenario.

Consideradas una de las bandas estadounidenses más exitosas por su mezcla de rock, blues, gospel, folk y country, Stu Cook compartió cómo ven la evolución de la industria, sus éxitos, y la transformación del rock.

¿Han considerado grabar nueva música?

— Sí, lo llegamos a considerar, pero en algún punto decidimos que nos mantendríamos con los clásicos. Nosotros preferimos dedicarnos a las giras con éxitos conocidos y comprobados que crear nueva música, nos gusta tener todo bajo control.

¿Como describes la evolución musical de la banda?

— Ha sido muy buena, desde inicios de año hemos intentado que nuestros propósitos se transmitan a nuestros shows, y hemos tenido muy buenos ratos, unos cuantos años más viejos, pero no más lento.

¿Cuál es el secreto para encajar en las nuevas generaciones?

— [Risas] Esa es una buena pregunta, no sé si tenga la respuesta a esa pregunta, la música ha cambiado a través del tiempo, actualmente es muy diferente a cuando grabamos nuestra música.

Ahora hay muchas nuevas técnicas para grabar y editar músicas muy avanzadas, realmente la clave es que el Rock and Roll es música corporal, es necesario pasar un buen rato con los sonidos que genera.

Foto | Cortesía.

Hablando del rock, se dice que este está muriendo, ¿cuál es tu opinión?

— Bueno, si buscas en los últimos premios Grammy, podrías creer que el Rock and Roll está muerto, ¿no? No sé que esté intentando hacer la industria musical, creyendo que ya no pueden hacer dinero ni televisar, además el streaming de música en plataformas ha cambiado mucho la industria.

¿Dirías que hay alguna otra banda tan trascendental y duradera como ustedes?

— Hay dos, son mis dos bandas favoritas que han sido duraderas: Foo Fighters y Queens Of the Stone Age. Me gusta todo lo demás, desde Ray Charles, a Los Beatles, escucho todo tipo de música, pero esas son mis dos favoritas que han trascendido hasta la actualidad.

¿Qué es lo que más disfrutas al tocar?

— Ver a la audiencia reconocer las canciones, además es interesante ver cómo la gente que no sabe mucho de nosotros y va a nuestros shows, se sorprenden igual que el resto de la audiencia, es bueno ver que la gente entre en sintonía y pasen un buen rato.

Han logrado muchas cosas como estar en el salón de la fama, tener música en películas, televisión y miles de covers, ¿qué falta?

— No sé, no creo que quede mucho, pero nos gusta mantenernos porque es divertido. Estamos satisfechos con lo logrado y si hay dinero de por medio, ¿por qué no seguirlo haciendo?

Después de visitar el país en varias ocaciones, ¿cómo lo describirías?

— Es un país que tiene un gran potencial económico, es educada y saludable, además tiene ciudades muy lindas, me gusta mucho.

Si tuvieran que dedicarle una canción a México, ¿cuál sería?

— Definitivamente Loraine.

De visita

Ciudad de México. 2 de marzo, Palacio de los Deportes.

Aguascalientes. 3 de marzo, Isla San Marcos.

