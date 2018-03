Joel Edgerton confiesa que sería un mal espía

Operación Red Sparrow llega a la cartelera mexicana, y es protagonizada por Jennifer Lawrence, Joel Edgerton y Matthias Schoenaerts.

La historia de Red Sparrow (Jason Matthews), fue publicada en el 2013 y se convirtió en un best seller y la base para una trilogía: Palace of Treason (2015), que fue la segunda novela de la serie y la que está por salir The Kremlin’s Candidate (2018)

Joel Edgerton hace el papel de Nate Nash, y en entrevista platicó sobre este proyecto que lo llevo a adentrarse al mundo del espionaje.

“Es bastante curioso, para esta película se armó dinámica muy distinta, y el director (Francis Lawrence) me dijo que embonaba muy bien en ella".

"El punto clave para tener el papel fue que me vio como un tipo honesto y con honor pero al mismo tiempo con los pies en la tierra”.

Así como con Dominika (Jennifer Lawrence), conocemos a Nate en una encrucijada, cuando una entrega fallida hace que lo remuevan de su trabajo.

“Ha caído en desgracia en los inicios de su carrera y le dan una segunda oportunidad para regresar. Es la única persona con la que un agente, Marble, está dispuesta a hablar. Es valioso en ese sentido, así que se pone en contacto con el personaje de Jennifer”.

Edgerton admiró la amistad entre Jennifer Lawrence y Francis Lawrence, y revela que esa relación laboral fue una de las razones por las cuales aceptó el papel de Nate.

“El hecho de que tengas a dos personas que han trabajado juntas en tres ocasiones, y que quieran trabajar una cuarta vez, significa mucho. Soy un aficionado genuino de volver a hacer negocios con la misma gente".

"Me dice mucho acerca del carácter, del carácter personal, y de la ética de trabajo, y dice mucho acerca de la emoción creativa. Significa que iba a llegar a trabajar con dos personas que se llevan muy bien, que vieron cosas casi de la misma manera, y que sabían cómo continuar trabajando de una manera creativa”.

También reaccionó ante el enfoque intelectual que le dieron al género de espías.

“Creo que es hasta cierto punto más interesante que los agentes no estén estrellando coches o disparando metralletas. Lo que están haciendo es con frecuencia un gran juego psicológico de ajedrez".



Operación Red Sparrow representa la cuarta ocasión en la que Bill Camp y Edgerton han trabajado juntos, después de Midnight Special, Black Mass y Loving.

“Es muy generoso y esto significa que es alguien muy aterrizado. Tiene una gran facilidad para hacer las cosas y confía en él. Entiende todos los aspectos distintos que hay detrás en la realización de una película”, dijo el austarliano sobre Bill Camp.

El actor australiano se divirtió con hacer el papel de agente en el servicio secreto, y disfrutó ser una especie de James Bond.

“Es la única oportunidad para sentirme como un agente o espía, la verdad sería un mal agente, sufriría y me delataría en la fase de polígrafo o las misiones. Soy como un niño que se divierte interpretando a otras personas, así que me sentí como James Bond”.

¿De qué trata?

Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) es reclutada contra su voluntad para ser una seductora adiestrada del servicio de seguridad ruso. Dominika aprende a utilizar su cuerpo como arma, pero lucha por conservar su sentido de la identidad durante el deshumanizador proceso de entrenamiento. Su primer objetivo es Nate Nash (Joel Edgerton), un funcionario de la CIA que dirige la infiltración más confidencial de la agencia en la inteligencia rusa.

