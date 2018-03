Karla Vallín seduce con su música

Desde muy pequeña, Karla Vallín supo que el romance con la música sería para siempre. Bajo la influencia de su padre Sergio Vallín (Maná), la cantante creció con los sonidos latinos.

Inquieta, curiosa de aprender y crear, Karla experimentó con lápiz y papel a los 15 años comenzando a componer sus primeras letras.

“Me siento una artista muy completa, también compongo desde temprana edad. Me he estado preparando por años, con clases de canto y baile, ademas de teatro musical en Estados Unidos".

"Vengo muy preparada en ese aspecto, pero nunca se deja de aprender para darle lo mejor a la gente que escucha mis temas”, comentó Karla Vallín.

La cantante está en plena gira de promoción, donde además de Guadalajara visitará Monterrey y Ciudad de México.

“Vienen muchas cosas como nuevo sencillo, y pronto un cover o un tema compuesto por mi. Tengo un EP con siete canciones, y vamos a sacar tres sencillos, y un bonus de cinco temas para luego presentar un disco”.

En febrero de 2018 salió su primer sencillo, Quiero besar tus labios escrita por Sergio Vallín, guitarrista del grupo Maná, es un tema con ritmo, ternura y calidez que ella misma define como “pop guapachoso”, donde destacan los bellos sonidos del trombón, trompetas, órgano y percusiones.

El tema se grabó entre México y Los Ángeles y la mezcla estuvo a cargo de Rafa Sardina, reconocido ganador de 13 Grammys y que ha trabajado con iconos de la música como Stevie Wonder, Elvis Costello, Lady Gaga, Michael Jackson, Celine Dion, Mariah Carey, Shakira, Sheryl Crow, Beyonce y Michael Bublé y producido por Sergio Vallín y Gilberto González.

Foto | Cortesía.

“Desde chiquita he tenido un gran maestro en mi vida, que me expuso a la música desde muy pequeña y soy más sensible por eso".

"Trabajar con mi papá tiene sus pros y contra, porque al igual que yo es muy perfeccionista. En la onda de producciones siempre tenemos las mismas ideas, estamos conectados y funciona muy bien, pero a la hora de grabar, si se me dificulta que esté en el estudio".

"Suele exigirme más y me pone nerviosa. Es una persona que me ha guiado, entrenado, y me ha dejado volar sola, pero siempre con mucho cuidado”.

La cantante y compositora sabe que la música es poderosa, y con ella pretende conquistar.

“Me gustaría que las persona que me oyeran sintieran algo, que mi música les moviera algo (…)… lo que sea, es algo que cada artistas siente, porque ahí sucede la magia. Al amor mueve al mundo, la música es amor”.

En el tema de la equidad de género en la música, la cantante no ha sufrido por el tema.

“Trabajo con puros hombres, que me alientan mucho más. Vengo muy fuerte y me encantaría inspirar a a las mujeres para ser más poderosas; soy una guerrera”.

Competencia

Karla Vallín reconoce que hay mucha competencia en la industria de la música, pero eso no la intimida.

“Todo está pasando rapidísimo, así como yo hay personas que buscan su oportunidad, yo me siento agardecida por esta oportunidad, ya que hay lugar para todas las personas que trabajan y tienen talento".

"Todo la música debe ser bienvenida”.

