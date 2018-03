Roban estatuilla del Óscar a la actriz Frances McDormand

La actriz Frances McDormand fue víctima de robo durante la fiesta oficial de la Academia. De acuerdo con diversos medios de comunicación, un hombre hurtó la estatuilla del Óscar que ganó Frances en la categoría de Mejor Actriz.

Dicha información se dio a conocer por medio de la agencia AP, quien publicó un tuit informando que la protagonista de "Tres anuncios por un crimen" fue víctima de robo.

"Le quisieron robar el Oscar a Frances McDormand en la fiesta oficial de la Academia post ceremonia, el Governor’s Ball. El ladrón está detenido, pero aún no fue identificado", mencionó el periodista Marcelo Stiletano por medio de su cuenta de Twitter.

BREAKING: Los Angeles police say a man has been arrested for allegedly stealing Frances McDormand's Oscar statuette.

— The Associated Press (@AP) March 5, 2018