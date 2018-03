Maca revela todos los detalles del nuevo Hoy

El próximo 12 de marzo veremos el nuevo Hoy bajo la producción de Magda Rodríguez, mucho se ha especulado de lo qué veremos en esta nueva del matutino, sin embargo una de las integrantes del programa dio a conocer los detalles.

#HoyLoHacesTú ¡No te lo pierdas! Lunes 12 de Marzo 9 am pic.twitter.com/haSvpYRX7r — Programa Hoy (@programa_hoy) March 4, 2018

Maca estuvo como invitada en La Saga, espacio que conduce Adela Micha, ante los incesantes cuestionamientos de la periodista, la conductora del matutino terminó comentado lo que veremos en Hoy.

La polémica conductora dijo que sí seguirá en el programa de Televisa, que tendrá una sección llamada los "Macanazos", la cual será transmitida una vez a la semana y donde tocará los temas virales y los memes.

Sin embargo Maca fue muy persistente al decir que habrá mucha gente en el programa con la nueva producción. Debido a que además de Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza también estarán Roxana Castellanos con su personaje de Deyanira Rubí además de Rosa Concha en la parte cómica.

También confirmó la participación de Mauricio Mancera y Fernando del Solar, asimismo explicó que Mimí tendrá una sección al igual que Jorge "el Burro" Van Rankin. También reveló que hicieron un ensayo general, pero que aún quedan "muchas cosas por acomodar".

Maca además habló de la relación de sus compañeros y dijo que con el único que no se llevaba bien fue con Alex Kaffie, "nunca supe porque no le caía bien, pero no me prestaba su revista", dijo la polémicac onductora.

Aquí sus declaraciones.

