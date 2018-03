Gael García declara su amor a Natalia Lafourcade

Debo declararle toda mi fascinación a @natalialafourcade que como dice @drexlerjorge es la mejor compañera para cantar, bailar o actuar en el escenario. Desde sus ojos te invita a que la palabra salga con la verdad que acarrea toda ambigüedad y posibilidades. Qué bonito fue estar ahí arriba en el escenario contigo. Vuela cariño para allá y hacia la posteridad. ¡Ajúa!

