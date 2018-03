Phil Collins: 'A veces no me caigo bien'

Phil Collins es calificado por muchos expertos como una de las figuras más queridas y odiadas del pop, pero es innegable que es un músico que ha dejado una huella importante en la música, a nivel mundial.

El músico está en plena gira por Latinoamérica, y su primera parada es en Monterrey, la noche del 6 de marzo para seguir por Guadalajara y la Ciudad de México.

En entrevista con el músico, confesó que la edad le hace pensar que será su última vista, por lo que presentará lo mejor en Phil Collins en Vivo Tour.

El músico se retiró de las giras en solitario en el 2005; de Genesis en el 2007, y de los estudios en el 2010, pero está viviendo una nueva etapa, en la que disfruta estar arriba del escenario.

A los 67 años, el británico es un hombre divertido, que responde de manera directa y a veces con un poco de humor seco, pero como todo un caballero inglés.

Muchos de sus fans preguntan por su salud, ¿cómo se encuentra?

— Oh, está bien, ya sabes… no soy un jovencito pero a pesar de mi edad, aún sigo dando batalla [risas]. Llega un punto en que te desgastas, tanto física como emocionalmente.

He pasado por cirugías, y lo único malo que pudiera frustrarme es no poder tocar la batería. Pero respondiendo a la pregunta, me encuentro bien y haciendo lo que me gusta.

¿Cuál es la mejor parte de estar arriba del escenario?

— Podrías sonar muy romántico, pero cuando estás arriba del escenario se olvida todo; en mi caso me siento joven, a pesar de las limitaciones de mis movimientos pero la música es una maravilla y más cuando responde la gente.

Sabes qué es lo mejor, cuando observas entre el público a tanta gente joven, eso demuestra que hiciste algo bien en la vida [risas]. Además tengo una banda bastante activa en el escenario que está detrás de mí, así que todo es bueno.

¿Qué no cambiaría por nada, de lo ya vivido en su carrera?

— Las experiencias, las anécdotas -buenas y malas-, la convivencia con grandes músicos. El saber que puedes hacer grandes cosas y cuando crees que ya hiciste lo mejor, te das cuentas que puedes superarlo.

Han habido muchos momentos maravillosos y siempre digo que tocar con Eric Clapton en su banda fue para mí uno de los mejores momentos de mi carrera.

El jugar con grandes músicos, te permite olvidar todas las pesadillas y vivir los dulces sueños.

Ser una leyenda, ¿qué implica para usted?

— A veces miro hacia atrás, y sí he vendido 150 millones de discos en todo el mundo y muchos dicen que soy la cara que representa los años 80.

Pero también mi trayectoria ha estado llena de cosas inesperadas, colaboraciones, asociaciones con grandes artistas y proyectos alternos con esa dosis de escándalos que hacen tambalear la carrera, pero mírame, aquí estoy dando pelea a los jóvenes.

¿Cuál podría ser el mayo dolor en su carrera?

— Creo que más que un dolor físico, es aceptar que mi adicción al trabajo, no me permitió tener una familia estable, y estar cerca de mis hijos.

La fama puede ser muy dolorosa, y solo cuando tocas piso sabes qué es lo importante en la vida.

Ha señalado que la música lo hizo, pero también lo deshizo.

— Cuando perdí el 50% de audición en un oído a causa de un derrame auditivo, fue un gran shock.

Sí, la música me hizo, pero también me deshizo. Pero hay una parte de mí arriba del escenario, que a pesar de las limitaciones me gusta salir a actuar, gritar, a acumular aplausos y (más) críticas (…), a veces no me caigo bien, pero he escarmentado.

Foto | Getty Images.

¿Cuál es el momento que lo ha marcado?

— Empecé tocar la batería desde que le regalaron un tambor casi antes de saber andar. Admiraba profundamente a Ringo Starr y el Londres de los 60.

A los 19 años conseguí llegar hasta él a través de un George Harrison que lo puso al mando de la percusión para un recopilatorio de temas de los Beatles.

Recientemente hablé con Steve Hackett y dejó abierta la posibilidad de un reencuentro de Genesis

— No puedo decirlo con certeza, simplemente no lo sé. Con Mike (Rutherford) y Tony (Banks) sigo en contacto, pero muy poco con Steve y Peter Gabriel se mantiene al margen.

Momentos que marcaron su carrera

1970. Se inicia profesionalmente en el mundo de la música como baterista de la banda inglesa de rock Génesis. En 1975 se convirtió en voz principal de esta agrupación tras la salida de Peter Gabriel y se mantuvo trabajando con ella aun después de iniciar sus proyectos discográficos en solitario.

1981. Lanzó su primer LP como solista en 1981 (Face Up) y aunque desde entonces sólo ha editado ocho discos (sin contar recopilaciones o álbumes en vivo), dos de sus producciones están entre los 50 álbumes más vendidos de la historia.

1988. Protagonizó junto a la británica Julie Walters, la comedia de aventura y acción Buster. Aunque el filme fue un fracaso de taquilla, la banda sonora compuesta por Collins fue todo un éxito.

1985. Cuando tenía 34 años de edad, obtuvo su primera nominación al Óscar como compositor gracias a Against All Odds, canción insignia de la película de acción y romance del mismo nombre protagonizada por Jeff Bridges.

1996, Phil Collins aunque en 2007 participó en una gira de reencuentro por Europa y Estados Unidos.

2000. Obtuvo un Globo de Oro, un Grammy y un Óscar por su canción You´ll Be In My Heart (en español fue titulada En mi corazón), tema que compuso para la película animada de Disney Tarzan.

2010. Se hicieron públicas dolencias físicas de Collins que comprometían su trabajo como músico. En ese tiempo fue operado del cuello debido a problemas en la columna vertebral y le era virtualmente imposible tocar batería.

2011. Se retira del mundo musical por problemas de salud, pero en 2015 anuncia su regreso al mundo de la música, incluyendo nuevo álbum.

2016 publica su autobiografía: Aún no estoy muerto.

En México

Monterrey. 6 de marzo, Auditorio Citibanamex.

Guadalajara. 7 de marzo, Arena VFG. Abre The Pretenderes a las 20:25 horas.

Ciudad de México. 9 y 10 de marzo, Palacio de los Deportes