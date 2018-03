Erick Elías inquietará con sus 'Inquilinos'

Erick Elías se mantiene activo, entre casting en Estados Unidos, cursos, proyectos en México y la faceta que más disfruta, la de papá.

En los últimos años, el actor tiene una continua participación en cine y televisión, y este año estrena dos películas: Inquilinos y A ti te quería encontrar.

“Viene el estreno de A ti te quería encontrar, una comedia romántica con Eréndira Ibarra con la dirección de Javier Colinas".

"Es una comedia, y mi personaje tiene la vida hecha pero llega alguien a sacarlo de su zona de confort y lo empieza a llevar por caminos distintos”, dijo Erick en entrevista con Publimetro.

Mientras que Inquilinos de All About Media dirigida por Chava Cartas, ha sido seleccionada para formar parte de las Galas a Beneficio del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

“Estoy muy contento, de por fin mostrar esta película que hace tiempo se filmó en Guadalajara, además vamos a una ciudad donde se encuentra mi familia y mis amigos”.

Protagonizada por Danny Perea y Erick Elías presenta una historia de terror sobrenatural basada en hechos reales y filmada en Guadalajara bajo la producción de José Alberto López y José Manuel Flandes.

“Hago el personaje de Damián, un hombre que llega junto con su pareja que es Danny Perea que les va mal económicamente y se van a vivir a una casa nueva, a una vecindad, donde empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales".

"Mi personaje es escéptico a todas estas cosas, está enfermo de hepatitis y va decayendo en esta enfermedad, así que muestra cómo se va desarrollando psicológicamente en todas estas cosas que pasan en el departamento”.

Para Erick Elías es su debut en el género del terror.

“Abrimos el panorama en la cartelera, y también para mÍ, porque es un género completamente nuevo. La disfrutÉ (cinta) mucho en la dirección de Chava Cartas, y fue una exploración entre los dos, entre el equipo y todo en torno a este tema de santero".

"Es un proyecto que me dejó mucho como actor, porque soy fan de las películas de terror”.

El actor llegará al FICG para la premier de Inquilinos en el Teatro Diana de Guadalajara.

“El festival sigue siendo uno de los más importantes de México y ahora con esta edición me siento emocionado. He visitado varios festivales en el país, pero este tiene un significado especial. Así que ya tengo como 50 invitados entre amigos y familia, para que me echen muchas porras [risas]”.

Inquilinos se estrenará en la cartelera comercial el segundo semestre del año, y será distribuida por Videocine.



Presencia tapatía

Erick Elías no descarta hacer un proyecto de teatro en Guadalajara.

“Hay muchos caminos abiertos, como el teatro y si hay alguna idea de poner algo local como un foro más interesante para presentar teatro”.

Gala en el FICG

12 de marzo a las 17:00 horas en el Teatro Diana. A la gala llegarán Danny Perea, Erick Elías y Gabriela Roel. Lo recaudado en esta función será en beneficio de los programas de inclusión social para personas con discapacidad que realiza "Unidos en Guadalajara".

