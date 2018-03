Mientras en México se burlan de Eiza González, en el mundo la aclaman

Lo que pareció a simple vista una mala elección de la actriz Eiza González: usar un singular vestido amarillo para asistir a la 90 entrega de premios Oscar; resultó ser una gran estrategia de la protagonista de Baby Driver para atraer la atención del mundo entero.

En México, la respuesta fue crítica y dura contra la mexicana, pues se desataron cientos de memes en redes sociales que apuntaban a su falta de elegancia y sutileza para la ceremonia más esperada del año en la industria del cine; mientras que en países como Estados Unidos, Canadá, India, Reino Unido y hasta en Australia, las búsquedas en Google fueron para preguntarse quién era la sexy mujer del vestido amarillo.

De acuerdo con un artículo de The Huffington Post, la actriz causó tanto revuelo por lucir guapa, segura y sensual en un llamativo atuendo, que en varios países se preguntaron y buscaron de quién se trataba.

La curiosidad por conocer a Eiza González no quedó sólo en los buscadores, sino que se trasladó también a las redes sociales, donde miles de usuarios manifestaron sus halagos hacia la actriz.

@eizamusica in this yellow dress, OH MY GAH 😩😍 pic.twitter.com/HcwebNzp6j

— Natasha Martinez (@Natashalexis_) March 5, 2018