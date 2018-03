Sangre y más sangre, en la nueva temporada de Santa Clarita Diet

Bienvenido de nuevo al extenso suburbio de Santa Clarita en el sur de California, donde el clima es bonito y los muertos vivientes están.. aún adaptándose a la vida entre los vivos.

Sheila Hammond, personaje que interpreta la actriz Drew Barrymore, todavía es una “muerta viviente” y en la segunda temporada de Santa Clarita Diet debe hallar una cura a su “enfermedad”… si es que la hay. De lo contrario, sus nuevos vecinos estarán en grave peligro.

Desafortunadamente, aunque la familia se ha vuelto notablemente mejor para el asesinato, la cantidad de personas desaparecidas en Santa Clarita está empezando a acumularse y ya no pasa desapercibido. A pesar de todo, Sheila y Joel están conectados al amor incondicional del uno por el otro. Claro, ser un muerto viviente, o amar a alguien que lo es, no siempre es fácil, pero ¿que no todas las relaciones tienen sus desafíos?

FECHA DE ESTRENO

La nueva entrega se estrenará en Netflix el viernes 23 de febrero.