Fernando del Solar se une a Hoy y esto piensa Ingrid Coronado

Ahora que Fernando del Solar regresa a la televisión el próximo 12 de marzo en el renovado programa de revista “Hoy”, su ex pareja Ingrid Coronado mostró su alegría de saber que el papá de sus hijos Luciano y Paolo tenga trabajo después de salir delante del cáncer que sufrió hace dos años.

“Qué bueno, me da mucho gusto que trabajé y a mí siempre me va a dar gusto que le vaya bien al papá de mis hijos, si le va bien a él, pues también le va mejor a los míos, no puedo pedir más”, mencionó Ingrid a JDS a su paso por la alfombra roja de la presentación de los nuevos proyectos de TV Azteca “Educando a nina” y “Tres milagros”.

Abundó que después de los problemas legales que están en la recta final su relación es cordial. “Todavía hay algunos asuntos, pero siguen en el juzgado esperemos que ya pronto”, comentó la conductora de Venga la Alegría.

Ahora que las cosas han tomado su curso, le preguntamos si le gustaría volver a tener novio y respondió que no le ha llegado por el momento. “Estaría bueno pero todavía no llega el indicado”, dijo sonriente.

Sobre el reencuentro del grupo Garibaldi del que ella fue integrante., esta ocasión no fue invitada a este regreso “porque yo no soy parte de los 8 originales”, pero si le llegará la invitación no podría porque su trabajo como conductora y el cuidado de sus tres hijos no le daría el tiempo suficiente.

“Un cantante tiene que estar viajando y yo con todo lo que tengo estaría difícil, que les vaya muy bien”, expresó. Sobre sus primogénitos (Emiliano, Paolo y Luciano) aseguró que son buenos chavos, muy amorosos, se llevan muy bien y han logrado formar una familia muy completa, a pesar de que ella sigue soltera por el momento.

Debuta como actriz

Ingrid Coronado es parte de la telenovela “Educando a Nina”, donde debuta como actriz en el primer capítulo de este proyecto que saldrá al aire el próximo lunes por Azteca Uno, motivo que la tiene muy contenta por ser algo nuevo para ella.

“Me gusta siempre tener experiencias diferentes, lo que puede pasar es que no me guste o no les guste y ya, fue un desafío pero me divertí mucho”, mencionó sobre su pequeña participación que pudo ver junto al resto del elenco en una fiesta que TV Azteca organizó en un bar de Plaza Antara.

Abundó que después de esta experiencia de la que quedó encantada, le gustaría participar en algún proyecto de Azteca Novelas si se lo proponen.