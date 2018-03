¿Fue Jennifer Lawrence la responsable de separar a Brad Pitt de Angelina?

Han sido muchas las teorías sobre si fue Jennifer Lawrence la responsable del rompimiento entre Brad Pitt y Angelina Jolie, la pareja más famosa de Hollywood que puso punto final a su relación de dos años de casados en 2016.

Especial

Finalmente la actriz ha tenido la oportunidad de aclararlo todo en el espacio “Watch What Happens Live with Andy Cohen” donde con un directo y contundente NO desmitió tener cualquier tipo de relación con Brad, esto fue lo que dijo:

“Para nada, no tenemos nada. Lo conocí en el 2013 pero fue una casualidad. La verdad tampoco me urgía desmentir estos rumores, es Brad”

Lo cierto es que la vida amorosa de JLaw ha tenido sus diferentes episodios que han tenido contundencia, su más reciente relación mediática fue con el director de cine Darren Aronofsky con el que estuvo vinculda desde septiembre de 2016 hasta octubre de 2017, al terminar su relación tuvo un episodio muy cómico con una de sus mejores amigas, la también actriz Amy Schumer que tuvo este detalle con ella:

“Cuando rompí con Darren, le conté todo a Amy. Yo estaba realmente triste. Al día siguiente recibí un arreglo de flores y me pregunté ‘¿qué es esto?’. Cuando leí la nota que venía adentro decía: Siento mucho saber que morirás sola. Con amor, Amy”

