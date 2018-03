Guillermo del Toro pondrá de cabeza a Guadalajara

La edición número 33 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) tendrá un sabor diferente, no sólo por las novedades que habrá, sino por la visita del ya ilustre jalisciense, Guillermo del Toro.

El cineasta acaparará las miradas durante el primer fin de semana del FICG, ya que tendrá una serie de eventos abiertos al público, así como fiestas, reuniones privadas y otros eventos que se acumulen.

Gobierno de Jalisco prepara un reconocimiento en el Teatro Degollado para el domingo 11 de marzo, sólo esperan saber la hora, ya que dependen de la agenda del creador de Cronos.

El cineasta tapatío es miembro fundador de patronato del FICG, y el sábado 10 de marzo anunciará otras actividades que desarrollará en Jalisco.

"Guillermo dará dos Master Class que se titularán De geometría a La forma del agua; además inaugurará la sala principal de la Cineteca, así que contaremos con él durante el festival y nos enorgullece decir que tendrá más actividades a corto plazo”, señaló días antes Rául Padilla.

Guillermo del Toro provoca un fenómeno entre sus fans no sólo de Jalisco, sino del resto del país, quienes respondieron de inmediato a las conferencias gratuitas que dará en la ciudad, las cuales ya están agotadas.

“Quiero dar los master que se puedan, cuantas veces se puedan, para quien quiera venir. Gratis y en público. No en instituciones privadas, no con boleto de paga. Son para quien quiera venir".

"Ahí esta: organizamos una tercera clase magisterial que le dicen- en el Telmex- donde caben diez mil personas o así. A ver si se llena. Ahí nos vemos”, escribió el tapatío.

Actividades

Sábado 10 de marzo

16:00 horas Mater Class en el Conjunto de Artes Escénicas ante mil 800 personas

17:10 horas. Inauguración de su sala en la Cineteca

17:40 horas. Conferencia de prensa

Domingo 11 de marzo



12:00 horas. Master Class en el Conjunto de Artes Escénicas ante mil 800 personas

Gobierno de Jalisco le otorgará un reconocimiento en el Teatro Degollado, hora por confirmar

Lunes 12 de marzo

18:00 horas. Tercera clase magistral en el Auditorio Telmex ante nueve mil personas

Alerta sobre cuentas falsas

Guillermo del Toro utilizó su cuenta de Twitter para hacer una aclaración.

"Ha llegado a mi atención que un impostor está ofreciendo 'lecciones de actuación' de mí en Facebook. No caigas en esto. En el pasado, la gente pasa como mis representantes-y puede suceder otra vez. Si no lo lees aquí, no lo avalo. Ayúdanos a rastrear cualquiera de estas cuentas falsas".