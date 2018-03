Top 5: Series de mujeres que nos inspiran

The Handmaisd’s Tale

Si hay una serie que lleva colgada la etiqueta de feminista es este Cuento de la criada basada en la novela de Margaret Atwood, de 1985. Aunque hay voces que rechazan la categoría de feminista, hay una cuestión que resalta en la historia: ¿qué papel ocupa la mujer en la sociedad patriarcal? La desigualdad de género llevada al extremo en un mundo futurista donde las mujeres ejercen de criadas sin derechos con la única función de procrear. También resalta el debate sobre los vientres de alquiler y la maternidad subrogada, en una producción que también se acerca mucho a la realidad.

Especial

Orange is the new black

Aunque muchos aseguran que se trata de una serie para lesbianas, en realidad es una historia donde se visibiliza la homosexualidad femenina. Lo interesante de esta producción es que el protagonismo absoluto lo tienen las mujeres y eso siempre resulta novedoso. Las historias transcurren en una cárcel, algo que también supone un cambio de contenidos, pues las protagonistas no son precisamente las heroínas que hay que imitar. Son mujeres reales, con defectos, que hacen reflexionar al público sobre la homosexualidad, la transexualidad, la maternidad, el abuso sexual y el racismo.

Big Little Lies

En esta miniserie de HBO se tratan muchos temas de actualidad que afectan a las mujeres, como la violación o la violencia de género. Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Shailene Woodley, protagonistas de este relato de las miserias diarias socialmente aceptadas, descubren a lo largo de la trama que la unión hace la fuerza, la sororidad de la que habla el feminismo que en términos cotidianos se ve en el apoyo que las mujeres se prestan las unas a las otras.

Especial

Las chicas del cable

Feminismo ha sido la palabra que más se ha usado para definir esta serie, la primera producida por Netflix en España. La historia se centra en la amistad que entablan cuatro mujeres que trabajan en la misma compañía telefónica de Madrid de los años 20 y que luchan juntas para superar sus problemas, tanto personales como laborales o incluso sociales. Sin embargo, a decir por una de sus protagonistas, Blanca Suárez, se trata de “una serie femenina apoyada por personajes masculinos. Una serie protagonizada por cuatro mujeres que, sin esperarlo, se encuentran con una lucha de la que quizá hasta entonces no eran conscientes. Es una lucha por ser ellas mismas y por labrarse su propio futuro”.

Girls

También de HBO, Girls ha convertido a la propia actriz Lena Dunham y a su alter ego en la ficción, Hannah Horvath, en la voz de las nuevas generaciones femeninas. Con un toque de ironía y humor ácido, en esta serie se puede extraer un reflejo preciso de la sociedad actual desde el punto de vista de unas chicas sin prejuicios.