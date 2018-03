Venga la Alegría se prepara para nueva temporada de Hoy

Luego de que la productora Magda Rodríguez tomara las riendas del matutino Hoy, el programa de TV Azteca, Venga la alegría, no se quedó con los brazos cruzados y preparó una emisión “colosal” para luchar por el rating.

A través de sus redes sociales, la emisión conducida por Ingrid Coronado y más, anunció que para este lunes tienen preparadas grandes sorpresas, entre ellas: el programa estrenará su propio video clip del éxito musical de Daddy Yankee, Dura; un importante elenco visitará el foro y; retomarán los detalles de la gran final de Exatlón.

Después del aparatoso anuncio, usuarios de Internet no tardaron en expresar su opinión, mientras algunos se mostraron entusiasmados, otros criticaron al programa: “Mientras siga ingrid coronado ya no van a tener audiencia. Por que no hacen una encuesta o un #fueraingrid y verán como se manifiesta la gente su público que nos encanta @VengaLaAlegria”; “jajajajajaja quieren opacar la nueva etapa de @programa_hoy.”; “No tienen comparación el mejor programa por mucho @VengaLaAlegria. Los conductores muy divertidos me gusta que se lleven bien. Se nota”, escribieron.

Aunque las críticas al programa de TV Azteca continúan, los creadores no bajan la guardia y continúan implementando atracciones para sus televidentes. Recientemente la producción invitó a la polémica presentadora Gomita, para compartir con el público algunas anécdotas personales, gustos y cualidades que le han merecido la popularidad que goza.

Durante la convivencia con los conductores, la ex payasita contó sus más íntimos secretos cuando Ingrid Coronado le preguntó sobre las verdades y los mitos que han complementado su joven carrera como actriz.