Estas son las series y películas en las que apareció Stephen Hawking

Stephen Hawking, físico y cosmólogo británico fallecido este martes a la edad de 76 años, no sólo es uno de los científicos más brillantes de la historia, sino que también forma parte de la cultura general gracias a su aparición en importantes series y películas de televisión, además de que Pink Floyd usó su voz para el intro de la canción Keep Talking.

Las más recordadas son sin duda alguna The Big Bang Theory, en la cual los protagonistas son sus admiradores; además de Los Simpsons y Futurama, series animadas del mismo universo creado por Matt Groening, para las que prestó su voz.

Aquí te dejamos algunas otras apariciones menos conocidas de Hawking según el portal imdb:

The Big Bang Theory- 7 episodios de 2012 a 2017

Los Simpsons – 4 episodios en serie animada

Quantum it's calling y Everyone can Quantum – cortometrajes para televisión 2016

Futurama- Serie de televisión varios capítulos

Star Trek- Serie de Televisión

Además participó como narrador en el cortometraje para televisión How to lose weight in 60 seconds