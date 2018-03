Gigi Hadid y Zayn Malik terminan su relación de dos años

Gigi Hadid y Zayn Malik decidieron terminar su relación amorosa después de permanecer juntos durante dos años. La noticia sorprendió a todos, pues era considerados la pareja perfecta.

Luego de terminar con Bebeshita, Lapizito presenta a su nueva novia

Y aunque al principio se pensaba que era un rumor, la modelo de 22 años de edad y el ex integrante de One Direction confirmaron su separación por medio de sus redes sociales.

"Ya no son pareja pero se mantienen cercanos y se apoyan mutuamente (…) La verdad es que se han ido distanciando gradualmente después de estar juntos por un largo tiempo. Tienen agendas de trabajo muy complejas y eso pone presión a cualquier relación", afirmó una fuente al diario The Sun.

Pero la pareja no quedó en malos términos, pues los dos han mencionaron que se tienen un profundo cariño.

“Gigi y yo tuvimos una increíble, significativa, amorosa, y divertida relación y siento un gran respeto y adoración hacia ella como mujer y como amiga. Tiene un alma increíble. Agradezco a todos nuestros fans por respetar esta decisión tan difícil y nuestra privacidad, deseamos haber sido nosotros los primeros en compartirles la noticia. Los amamos a todos. xZ”, escribió Zayn Malik en su cuenta de Twitter.

Gigi no se quedó atrás y también uso Twitter con el fin de darles un mensaje a sus seguidores.

"Los anuncios de rupturas a menudo parecen impersonales porque no hay forma de poner en palabras lo que dos personas sienten después de algunos años juntos… no sólo en la relación sino en la vida en general. Estaré por siempre agradecida por el amor, el tiempo y las lecciones de vida que ‘Z’ y yo compartimos. No deseo nada más que lo mejor para él y continuaré apoyándolo como un amigo al que le tengo inmenso amor y respeto. En cuanto al futuro, lo que debe ser, siempre será. xG”, escribió la modelo en su post.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la pareja se separa, pues en 2016 también decidieron alejarse pero no se trató de algo definitivo.

También puedes ver: