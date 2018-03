Mauricio Mancera recibe fuertes críticas por su desempeño en 'Hoy'

Mauricio Mancera surgió de las filas de Azteca Uno. Su carisma y popularidad en el programa 'Venga la Alegría' hicieron que el conductor diera un paso grande y protagonizara la versión mexicana de 'El Hormiguero'.

Su decisión de abandonar a la empresa que lo vio crecer como conductor hizo que sus seguidores lo llenaran de comentarios negativos y de reproches.

"De flojera, programa del asco, ni contigo, ni con Solar levanta! ¡Qué asco que terminaras ahí! ¡Está canija el hambre!, "No me gusta que estés en ese programa 🙁 ¿por qué no te fuiste otra ves a venga la alegría?", fueron algunos de los comentarios que recibió en redes sociales.

Ensayando ando… A post shared by Mauricio Mancera (@maumancera) on Mar 9, 2018 at 8:10am PST

Mauricio Mancera y Fernando del Solar de nuevo juntos

Otra de las cosas que llamó la atención en redes sociales fue la aparición de dos de los ex presentadores estelares de Azteca Uno ahora en Televisa. Muchos de sus fieles seguidores resaltaron el hecho y afirmaron que extrañaban a esta dupla y que sí, están felices de verlos de nuevo en la pantalla chica.

"Mucho éxito a los dos, son estupendos; lástima que sea en Televisa pero igual les deseo lo mejor", "Me encantaban ustedes juntos desde que salieron dejé de ver venga la alegría", fueron los comentarios recurrentes.

Las críticas al programa 'Hoy'

Lo usuarios re redes sociales no se detuvieron y sin piedad tacharon de 'naco' y 'corriente' el nuevo formato del programa matutino. Lo comparan con una copia de 'Venga la Alegría', el programa de revista de Azteca Uno.