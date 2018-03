La llegada de Yanet García a 'Hoy' no fue como se esperaba

La nueva etapa del programa matutino Hoy inició y aunque se anunció con bombo y platillo la incorporación de la chica más sexy del clima, Yanet García, no todo ha salido como se esperaba.

A través de redes sociales, usuarios han manifestado su inconformidad por la imagen super sexual de la joven, quien es conocida por lucir atuendos diminutos y entallados que delinean sus curvas, pues ven su incursión como algo gratuito que solo explota su sensualidad en una época en donde las mujeres están luchando por no ser vistas como objetos sexuales.

Esto no me gustó del @programa_hoy, la chica del clima solo está ahí porsus curvas, no porque interese saber el clima. @magdaproducer es una mujer, no debería de reforzar el machismo pic.twitter.com/z7lFMRiVjA

— ChicaSinTrabajo (@chicasintrabajo) March 12, 2018