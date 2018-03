Pese a prueba toxicológica positiva, Ninel Conde niega consumir drogas

La cantante Ninel Conde aseguró durante una conferencia de prensa que la prueba toxicológica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, en la que salió positiva en cocaína, fue alterada.

“Me hice un estudio de pelo y orina y el resultado dice que encontraron cocaína pero eso es totalmente falso”, dijo la también actriz.

Por su parte, su ex pareja y padre de su hijo Emmanuel, Giovanni Medina, con quien mantiene un pleito legal por la custodia del pequeño, pidió mediante una carta que se acate el resultado ya que es “científicamente irrefutable”.

Ninel asegura que el examen, que es parte de las pruebas periciales integradas al expediente , fue alterado, ya que “Medina siempre presumió de tener contactos y conocidos en el Tribunal”, dijo El bombón asesino. Por lo que sentenció que presentará una denuncia contra quien resulte responsable.

“Me sentí humillada, violada en mis derechos, mi integridad como mujer y como madre. Hay un niños y este señor no se está dando cuenta que está dándole en la torre a un bebé y eso sí me parte”.

Los abogados de Conde detallaron que buscarán corregir los resultados, ya que a partir de su emisión tienen tres días para imputar el dictamen, por ello, cantante dijo que se someterá a nuevos exámenes tanto en el país como en Estados Unidos y agregó que se siente muy decepcionada del padre de su hijo.

“Yo no he visto el resultado de la prueba pero mis abogados dicen que salió desfavorable. Evidentemente vengo a dar la cara, a decir que esto es totalmente falso, no tengo palabras para describir lo que significa que no sé qué pasó, un error, alguien se prestó a este acto tan aberrante, no sé”.

La cantante dijo que temía por su seguridad: “Si algo me llega a pasar lo hago públicamente responsable (a Medina). Sí creo en la justicia, en la institución”, finalizó.

No pierde la fe

Después de todo lo que ha pasado, Ninel no pierde la esperanza de encontrarse mejor y considera que las pruebas que le ha puesto la vida en su camino, son oportunidades de desarrollo personal. Así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram con un largo mensaje.

"Una vida sin obstáculos es una vida sin aprendizaje y sin crecimiento. La vida me ha puesto muchos obstáculos en estos últimos meses pero yo no pierdo la fe y la esperanza; estoy segura que todo se resolverá y Dios estará a mi lado".

Y se consideró una guerrera que no se da por vencida:

"Si la vida me ha enseñado algo, ha sido a luchar y a nunca darme por vencida, a ser una mujer GUERRERA y a salir adelante con la frente en alto a pesar de cualquier problema. La lucha que sobrellevo, la llevo con mucha fuerza por mi deber como madre, por el amor incondicional que siento por mis hijos y por mi deseo de darle paz y tranquilidad a toda mi familia. La verdad está de mi lado. Sé quién es El Capitán de mi barco y me hace sentir confiada . Tengo plena certeza que pronto veremos justicia 🙏🏻🕊".