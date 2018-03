Caos, playback y confusión en la presentación de Morrissey en tv mexicana

Comenzó como una incertidumbre luego de que en redes sociales apareciera el anuncio de la visita del cantante británico Morrissey al programa Sale el Sol, de Imagen TV. Usuarios de redes sociales no podrían creer la presencia del vocalista y líder del legendario grupo The Smiths en un programa de revista de la televisión mexicana.

Tras convertirse en TT, críticas, bromas y memes , el cantante cumplió como la producción de la emisión prometió y se presentó para hacer playback del tema Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage.

Aunque los televidentes estaban muy emocionados por verlo en la pantalla chica mexicana, mostraron su decepción en redes sociales por el desorganizado show.

#MorrisseyEnSaleElSol Creo que la producción debe replantearse seriamente lo que hace. Tienen un programa terriblemente malo, con pésimos conductores que hoy tuvo el más alto rating, y así lo dejaron ir? Se vieron groseros e ineptos, ¿ni un “hola, gracias” al menos?@ImagenTVMex — Obi Joe Kenobi (@elsantosurfer) March 15, 2018

Cuando tienes a #MorrisseyEnSaleElSol pero no sabes que preguntarle porqué toda tu vida has escuchado Pandora. pic.twitter.com/eOSzdCt0rN — Alonso (@Abisaai) March 15, 2018

También se burlaron y criticaron a sus bailarines, quienes parecían con poca energía y entusiasmo. Lo peor vino cuando el intérprete terminó de cantar y los presentadores lo dejaron parado sobre el escenario, sin que ninguno de ellos se acercara a hablar con él.

Fue un decreto de @officialmoz no dar entrevistas, así como que no le tomaran fotos o se le acercaran.. Ya sabíamos que algo iba a suceder, después de todo Moz es el Divo y personaje por excelencia. #MorrisseyEnSaleElSol — Perla Guadarrama (@brujamaldita_96) March 15, 2018

Ante el caos y parálisis de los titulares de la emisión, muchos usuarios dudaron que la la presencia de Morrissey fuera en vivo.

El cantante británico se presentará el sábado 17 de marzo en la 19 edición del festival Vive Latino.