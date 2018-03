El parecido entre el perro con cara de humano y las celebridades

Yogui es un perro que ganó fama gracias a su fotografía publicada en Reddit, debido a que los usuarios señalaron que su cara tiene un gran parecido con un rostro humano.

La imagen de la mascota se hizo viral y se ha especulado si en su rostro es verdadero o algún truco de photoshop, situación que no se ha comprobado.

This is not swapped it’s true. This Dog has a human face pic.twitter.com/kmyrlJvOtE — Ruchita Jadhav (@ruchitaajadhav) March 13, 2018

Pero la popularidad de Yogui ha ido más allá y es que en Twitter, los usuarios los están comparando con diversas celebridades.

I think it looks like someone else closer than Jake Gyllenhaal, but I can't figure it out pic.twitter.com/bSv34JcWwy — Ryan Broderick (@broderick) March 12, 2018

That dog is Topher Grace pic.twitter.com/FA1pKliqCF — JCFalls (@darbeebarbee) March 13, 2018

I think it looks like Ed Sheeran pic.twitter.com/twbTNKkOsl — Cantrell (@2008Cantrell) March 13, 2018

Wow really does & strangely reminds me of #PaulRudd not sure why but does😯 pic.twitter.com/4p8hXAvxyz — Colmarie #ProEU #NHSLove (@lettiemarie17) March 13, 2018

