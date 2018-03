Sugey Abrego pide a las mujeres cuidar su forma de vestir

No es el cumpleaños … son los sueños cumplidos. No son fracasos son escalones No son lágrimas es esfuerzo No es sudor es sacrificio No es la fiesta es el júbilo No es el tiempo es la paciencia No es la dirección es el objetivo No es el cumpleaños.. es el sueño cumplido. Gracias por ser parte de mí a través de lnstagram, gracias por cerrar este año y comenzar un nuevo ciclo de vida conmigo.

