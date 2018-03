¿Qué le pasó en el rostro a Amaia Montero?

Sé que estás dentro de mi …que hablamos cada día !!!que no te puedes imaginar lo que te echo de menos cada segundo …que toda esta fuerza y valor lo aprendí de ti …me enseñaste muchas cosas y sigues haciéndolo "el valor de las pequeñas cosas" cuantas veces me lo repetías … quería enviarte esta foto directa al cielo…la que antes de marcharte me dijiste que era tu preferida !!!porque me acuerdo de todas y cada una de tus palabras y de cada momento y de tu voz !!!TE QUIERO AITATXO !!!mi héroe ❤️🙏

