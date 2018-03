Más de 300 medios hacen cobertura en el Vive Latino 2018

La edición número 19 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical arrancó puntual con la agrupación Los de Abajo en el Escenario Indio.

El primer día del festival contempla la participación de más de 40 bandas en los cuatro diferentes escenarios.

Lo que más llama la atención es la asistencia de poco más de 300 medios acreditados nacionales e internacionales.

La gente sigue llegando al Foro Sol, y a pesar del calor y los intensos rayos de sol vienen preparados para vivir la experiencia del festival que espera finalizar esta primer jornada alrededor de las dos de la mañana.





























Publicidad





























Las bandas

Uno de los más esperados este día es el cantante británico Morrissey, quien se presentará a las 20:00 horas en el Escenario Indio, el principal de esta fiesta masiva, al que se espera la llegada de 70 mil melómanos, aproximadamente. Este cantante vegano pidió que no se vendiera carne durante su actuación en los alrededores del Foro Sol, y para concientizar sobre este tema se proyectará un documental media hora antes de su espectáculo.

Asimismo, en esta plataforma estará el concepto de Rock en tu Idioma Sinfónico, Volumen dos, al igual que Panteón Rococó, Molotov, Enjambre, Los Cafres y Los de Abajo, quienes serán los encargados de inaugurar la tarima. Por otro lado, en el Escena Indio estarán: Los Moustros del Espacio Exterior, La Toma, Amandititita, Paté de Fuá, Camilo Séptimo, Love of Lesbian y Titán. Al otro extremo, en el escenario AT&T cantarán: Swing Original Monks, 424, Chicano Batman, Centavrvs, Los Amigos Invisibles, Instituto Mexicano del Sonido, Little Dragon y Víctimas del Doctor Cerebro. Dentro de la Carpa Doritos estará Vaya Futuro, Los Mesoneros, Allison, Él Mató a un Policía Motorizado, Nicola Cruz, PVRIS, Kali Uchis y María Daniela y su Sonido Lasser. Finalmente, en la Carpa Intolerante estará Donkristobal, Kuervos del Sur, Francisca y los exploradores vs Juan Ingaramo, KLUB, Los Blenders, Los Vodkanera, No Tiene La Vaca, Francisco el Hombre, Los Amantes de Lola y Übon.