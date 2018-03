Jim Carrey pintó un desafiante retrato de Donald Trump

No le bastó con publicar un retrato referente a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, pues Jim Carrey dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter una pintura en la que compara a Donald Trump con la bruja "Wicked"

"Si te gustó mi última caricatura también puedes disfrutar … "LA BRUJA MALVADA DEL ALA DEL OESTE Y LOS MONOS VOLADOROS DE PUTIN", escribió el actor.

If you liked my last cartoon you may also enjoy…

"THE WICKED WITCH OF THE WEST WING AND PUTIN’S FLYING MONKEYS“ pic.twitter.com/slBG7j1s8d

— Jim Carrey (@JimCarrey) March 19, 2018