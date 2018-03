Timbiriche y 'Soy Luna' se colocan en el Top de tours mundiales

Se imaginan a Timbiriche arriba de The Killers, Queens Of The Stone Age y Ozuna, pues sí, los mexicanos imponen marcas no sólo en México, sino ya forman parte de la lista del Top 20 Global Concert Tours que da a concer la revista Pollstar.

Timbiriche (posición 10) y Soy Luna (posición 18) son los únicos artistas iberiamericanos que forman parte de la clasificación mundial.

El Top 20 Global Concert Tours clasifica a los artistas por taquilla media bruta por ciudad e incluye el precio promedio del boleto para espectáculos en todo el mundo.

La lista se basa en los datos proporcionados a la publicación comercial Pollstar por los promotores de conciertos y gerentes de lugar.

El que encabeza la lista de las giras con más ganancias en Bruno Mars, seguido por Springsteen On Broadway, Guns N' Roses y Lady Gaga.

Timbiriche, es la banda entrañable para todos los mexicanos dejó huella en los corazones del público.

Timbiriche es la agrupación con el récord de mayor número de presentaciones en el recinto. En el 2008, con su tour de reencuentro ofrecieron 23 conciertos consecutivos.

Top 20 de giras mundiales

1. Bruno Mars; $4,557,133; $102.78.

2. "Springsteen On Broadway"; $2,339,478; $508.02.

3. Guns N' Roses; $1,760,640; $138.63.

4. Lady Gaga; $1,636,816; $107.08.

5. Dead & Company; $1,586,940; $107.75.

6. Jay-Z; $1,536,251; $103.37.

7. Kendrick Lamar; $1,489,005; $88.86.

8. Queen + Adam Lambert; $1,430,667; $107.96.

9. Blake Shelton; $997,285; $78.17.

10. Timbiriche; $923,021; $67.80.

11. The Killers; $899,157; $69.81.

15. Ozuna ; $654,009; $73.33.

16. Janet Jackson; $645,892; $77.91.

17. Queens Of The Stone Age; $536,672; $53.29.

18. "Soy Luna Live"; $497,955; $67.88.

19. Jerry Seinfeld; $459,561; $98.07.

20. Avenged Sevenfold; $449,721; $50.63.