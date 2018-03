Fito Páez crea una disco "utópico y anarquista"

Para el compositor argentino Fito Páez, de 55 años, su nuevo disco "La Ciudad Liberada" refleja un mundo anárquico y utópico, en el que se excluyen los estereotipos sociales y la discriminación por color de piel, orientación sexual, género y religión.

También mencionó que es el tiempo del empoderamiento femenino en todos los ámbitos y lo llamó una “revolución cultural”.

¿Cómo surgió la idea de La Ciudad Liberada?

“Surgió cuando leí una frase del poeta argentino, Néstor Perlongher -quien era homosexual- él decía ‘vivir y amar en una ciudad liberada’ y me gustó muchísimo. En ese momento recordé el año 1983 en Buenos Aires, donde sentí esa sensación de estar en una ciudad liberada (…) Recordé cuando un amigo vestido de mujer intentó ligarse a un policía, eso después de tanta represión y violencia de Estado en mi país. Pero también recordé acontecimientos como la toma de la Bastilla y el Mayo Francés de 1968”.

¿Crees que la idea de La Ciudad Liberada es una utopía?

“Me parece que sí, esa sensación de vivir en una ciudad liberada no la volví a sentir nunca más. Creo que ahora eso una utopía (…) Se trata de vivir en una sociedad que explota y está suelta de cadenas, en ese sentido, es una ciudad anárquica donde el amor está en todas partes y sexo desenfrenado”.

En el disco haces un referencia de México ¿Qué tanto de este país hay en el nuevo álbum?

“Hay un montón. Paso mucho tiempo en México viendo amigos, descansando y tocando. Ya no recuerdo la cantidad de música que he compuesto en este país (…) De hecho me siento mejor que en casa cuando esto aquí porque me consienten mucho más”.

¿Cómo fue el proceso de creación?

“No tengo un método o rutina. Uno escribe y hace música de la misma forma que respira. A mí me puede llegar la inspiración en el baño, en la ducha, en un avión, en el piano o esperando un taxi. Estas con esa idea jugando y no hay un horario específico. Pero he de confesar que siempre tengo mucho caos alrededor de mi estudio”.

La portada del disco es muy particular ¿qué es lo que se buscó con ella?

“Es responsabilidad de Alejandro Ros que es con quien siempre hago las tapas de todos los discos. Pusimos el cuerpo de mi novia María Eugenia Close y mi cara porque estamos en un momento en el que el mundo trans, el mundo lésbico, el mundo gay están luchando por sus derechos y las mujeres especialmente tomaron bandera y van adelante y están generando una revolución muy llamativa en occidente y hay que celebrarlo”.

Después de más de tres décadas de trayectoria ¿cómo te sientes?

“Yo me sigo considerando el hijo de mi padre y de mi madre, he tenido un destino, he tenido suerte, he tenido voluntad y he hecho de la música un camino hacia la libertad. Sé que adentro de una persona viven un montón de personas, entonces es difícil examinarse a uno. Haberme dedicado a la escritura, a la música y al cine me ha dado espacio ese espacio para buscar esa libertad y no ser policía con algunas partes mías que a veces no me gustan tanto pero que están ahí y hay que dejarlas expresarse”.

¿Algunas vez fuiste víctima de la censura por tus letras?

“No, yo siempre he sido un hombre muy libre, he hecho lo que he querido y creo que me tienen miedo. He tenido suerte y voluntad para forjar esa libertad. No hay que pensar en héroes de la libertad, la vida es compleja y cada criatura en el mundo tiene su realidad”.

¿Crees que hay desigualdad en el industria musical entre hombres y mujeres?

“Un amigo brasileño llamado André canción desde el punto de vista masculino está terminada ahora lo que viene es el punto de vista de la mujer”.

