Entre lágrimas, Adriana Lavat confiesa los fuertes dolores de su enfermedad

MUJERES CON FIBROMIALGIA! Con cualquier tipo de dolor! VAMOS A DARLE BATALLA CHICAS!!! 👊🏼💃🏻🌹♥️ . Les cuento; después de estos 12 años donde he pasado de todo, tomado de todo y vivido todos los estados de la enfermedad; desde estar postrada en cama por años, hasta vivir una experiencia espiritual hace 5 años que me salvó la vida. Desde entonces entiendo más esta condición, la misión que tengo, y la prueba que es para mi, y para los que me rodean, principalmente para mis hijos que han crecido con mamá enferma. Saben, mi hijo Santiago me pidió que me pusiera fuerte, que hiciera ejercicio cuando no me doliera tanto. Se lo prometí, Y AQUÍ ESTOY! Yo nunca he hecho ejercicio pero BAILAR ejercita no solo el cuerpo, también EL ALMA! Así que bailo de vez en cuando, y también canto aunque sea desafinado! Jeje. . Abrazo de amor! #fuerza #fe #abailar #fibromialgia #undiaalavez

